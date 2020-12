De película, surfista es atacado por tiburón en playas de Oregón

Como si se tratara de una de las múltiples entregas hollywoodenses de la franquicia de Triburón, un hombre de Seaside, Oregón, fue atacado severamente por un tiburón mientras se encontraba surfeando en el área de South Seaside también conocido como The Cove, cerca de Tillamook Head.

De acuerdo con KOIN-TV, el accidente tuvo lugar este domingo cerca de las 3:20. El hombre sufrió varias lesiones en la parte inferior de la pierna sin poner en riesgo su vida.

Poco después del incidente, las autoridades de Seaside Fire y un grupo de paramédicos locales llegaron al lugar y encontraron a la víctima siendo llevada al estacionamiento por otros surfistas que presenciaron el ataque.

Según los primeros reportes, un salvavidas fuera de servicio de la zona le aplicó un torniquete de campo en la pierna del hombre, aún sin identidad revelada, para que no se desangrara en el lugar.

El hombre fue trasladado a la unidad de traumatología en el hospital local con lesiones severas, hasta las últimas actualizaciones, se desconoce su condición.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el individuo es trasladado de emergencia de la playa a la unidad médica que llegó a atender el llamado.

Video from Jennifer Causer shows emergency personnel carrying a person off a beach in Seaside after the person was attacked by a shark this afternoon. https://t.co/ECMiURSIDP pic.twitter.com/lIXhSpUSvr