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El candidato republicano, Donald Trump y la aspirante demócrata, Kamala Harris protagonizaron su primer debate presidencial. El encuentro fue organizado por ABC News y es moderado por los presentadores David Muir y Linsey Davis.
Luego de que Joe Biden se retirará de la carrera presidencial, la elegida para enfrentar a Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre es la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris confrontó cara a cara al candidato del Partido Republicano.
20:45 HRS TRUMP DICE QUE ESTADOS UNIDOS ES UN PAÍS FALLIDO EN UN DECLIVE MUY MARCADO PORQUE KAMALA NO HA HECHO NADA DE LO QUE HA PROMETIDO.
20:43 HRS KAMALA AFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS “NO IRÁ PARA ATRÁS”; QUE SE PUEDE ENCONTRAR UN NUEVO CAMINO HACIA ADELANTE, QUE HACE FALTA UN PLAN Y ENTENDER LOS SUEÑOS, DESEOS Y AMBICIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES. DIJO QUE ELLA SERÁ UNA PRESIDENTA QUE DEFENDERÁ LAS LEYES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS INCLUYENDO EL DERECHO DE LAS MUJERES A ELEGIR SOBRE SU CUERPO.
20:40 CIERRE DEL DEBATE
20:35 HRS KAMALA ASEGURA QUE EU HA INVERTIDO UN TRILLÓN DE DÓLARES EN POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES.
20:26 HRS KAMALA DICE QUE ELLA OFRECE UNA NUEVA GENERACIÓN DE LIDERAZGO EN ESTADOS UNIDOS UNA QUE TRAE OPTIMISMO Y CREER EN LO QUE SE PUEDE HACER PARA FORTALECER A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. INVITA A COMPARAR SUS PLANES CON LOS DE TRUMP PARA IMPULSAR AL PAÍS.
20:22 HRS KAMALA HARRIS SEÑALA QUE ES UNA TRAGEDIA QUE ALGUIEN QUE QUIERA SER PRESIDENTE USE EL TEMA DE LA RAZA COMO ALGO PARA DIVIDIR A LA GENTE.
20:20 HRS DICE TRUMP QUE NO LE IMPORTA SI KAMALA HARRIS ES NEGRA O NO. Y QUE NO LE IMPORTA QUE SEA.
20:15 HRS DICE KAMALA HARRIS QUE TRUMP SE RENDIRÍA; MENCIONÓ QUE ELLA SE HA REUNIDO CON ZELENSKI Y CON LA OTAN Y QUE HA LOGRADO A JUNTAR A MÁS DE 50 PAÍSES EN APOYO A UCRANIA.
20:12 HRS EL CANDIDATO REPUBLICANO MENCIONÓ QUE EL MUNDO ESTÁ CERCA DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL Y QUE ESTADOS UNIDOS NO SABE DÓNDE ESTÁ BIDEN, QUE NADIE SABE DÓNDE ESTÁ EL PRESIDENTE.
20:10 HRS TRUMP DIJO QUE ÉL QUIERE QUE LA GUERRA ENTRE UCRANIA Y RUSIA TERMINE (EVADIÓ LA PREGUNTA DE SI QUIERE QUE UCRANIA GANE). ASEGURÓ QUE CONOCE A ZELENSKI Y A PUTIN MUY BIEN Y QUE ELLOS LO RESPETAN.
20:10 HRS SOBRE GUERRA DE RUSIA VS UCRANIA
20:04 HRS TRUMP PRECISO QUE SI ÉL ES PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ, SE SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE LA GUERRA INCLUSO ANTES DE TOMAR POSESIÓN.
20:03 HRS TRUMP DIJO QUE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS NUNCA HABRÍA INICIADO SI ÉL FUERA PRESIDENTE. QUE RUSIA NO HABRÍA INVADIDO UCRANIA. DICE QUE KAMALA ODIA ISRAEL Y ODIA A NETANYAHU. AFIRMÓ QUE SI HARRIS GANA LAS ELECCIONES, ISRAEL DEJARÍA DE EXISTIR EN DOS AÑOS.
20:00 HRS KAMALA HABLA SOBRE CÓMO LLEGARÍA A UN ACUERDO PARA TERMINAR EL PROBLEMA EN ISRAEL Y PALESTINA: DICE QUE ISRAEL TIENE DERECHO A DEFENDERSE, PERO QUE IMPORTA CÓMO LO HAGA; INDICÓ QUE MUCHOS PALESTINOS HAN SIDO ASESINADOS Y PRECISÓ QUE ESTA “GUERRA DEBE TERMINAR, INMEDIATAMENTE”. SE NECESITA UN ACUERDO PARA UN CESE AL FUEGO. SEÑALÓ QUE SE PUEDA RECONSTRUIR GAZA, QUE LOS PALESTINOS TENGAN SEGURIDAD Y POSIBILIDAD DE AUTODETERMINACIÓN.
20:00 HRS SOBRE ISRAEL Y HAMÁS
19:56 HRS TRUMP AFIRMA QUE OTROS PAÍSES LE TENÍAN MIEDO. QUE VÍCTOR ORBAN, PRESIDENTE DE HUNGRÍA, PIDE QUE REGRESE PORQUE EL MUNDO SE ESTÁ CAYENDO SIN SU PRESENCIA
19:54 HRS “LÍDERES MUNDIALES SE ESTÁN RIENDO DE DONALD TRUMP”, DICE KAMALA HARRIS.
19:48 HRS SOBRE EL ATAQUE AL CAPITOLIO: KAMALA ASEGURA QUE EL EXPRESIDENTE TRUMP INCITÓ A UNA HORDA VIOLENTA PARA ATACAR EL CAPITOLIO Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE EL EMPRESARIO HA SIDO LLEVADO A LA JUSTICIA.
19:46 HRS DICE TRUMP QUE KAMALA Y SU ADMINISTRACIÓN TERMINARÁ EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y QUE ESTADOS UNIDOS REGRESARÁ A UTILIZAR MOLINOS DE VIENTO.
19:45 HRS 19:45 HRS SOBRE EL ATAQUE AL CAPITOLIO: EL CANDIDATO REPUBLICANO DIJO QUE ÉL NO INCITÓ A LA GENTE QUE LO APOYABA Y QUE ÉL SOLO COMENTÓ QUE HICIERAN UNA PROTESTA PACÍFICA.
19:40 HRS TRUMP DICE QUE RECIBIÓ UN BALAZO EN SU CABEZA DEBIDO A LA RETÓRICA DE KAMALA HARRIS Y LOS DEMÓCRATAS.
19:38 HRS TRUMP SEÑALA QUE EL CRIMEN EN ESTADOS UNIDOS ESTÁ PEOR QUE NUNCA; ESTÁ SUCEDIENDO A NIVELES MUY ALTOS
19:31 HRS DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE HARRIS ESTÁ DESTRUYENDO EL PAÍS Y QUE SI SE CONVIERTE EN PRESIDENTA ESTADOS UNIDOS SERÁ “VENEZUELA EN ESTEROIDES”.
19:30 HRS TRUMP DICE QUE CON LOS MILLONES DE PERSONAS ILEGALES QUE HAN ENTRADO A ESTADOS UNIDOS SE HA CREADO UN CAOS. QUE EN SPRINGFIELD LOS MIGRANTES ILEGALES SE ESTÁN COMIENDO LOS PERROS Y LOS GATOS.
19:28 HRS KAMALA DICE QUE ELLA APOYÓ UNA POLÍTICA QUE HUBIERA PERMITIDO DESPLEGAR 15,000 POLICÍAS EN LA FRONTERA Y TENER MÁS RECURSOS PARA PODER DETENER A LOS CÁRTELES QUE TRAFICAN DROGAS Y SERES HUMANOS POR LA FRONTERA. PERO DICE QUE TRUMP ECHÓ PARA ATRÁS ESTA POLÍTICA EN SU MANDATO
19:27 HRS SOBRE MIGRACIÓN
19:23 HRS EL CANDIDATO REPÚBLICANO ASEGURA QUE ÉL LOGRÓ ALGO QUE TODO MUNDO QUERÍA: QUE EL TEMA DE LOS ABORTOS SEA DE ELECCIÓN POPULAR POR LOS CIUDADANOS DE CADA ESTADO, Y NO UN TEMA FEDERAL.
19:20 HRS KAMALA RESPONDE: "TRUMP NO DEBERÍA PODER DECIRLE A LAS MUJERES QUÉ ES LO QUE PUEDEN HACER CON SU CUERPO".
19:18 HRS DONALD TRUMP ASEVERA QUE LOS DEMÓCRATAS SON UNOS RADICALES EN TEMAS DE ABORTO; DICE QUE HARRIS ESTÁ DE ACUERDO CON "HACER ABORTOS A LOS 9 MESES O INCLUSO EJECUCIÓN".
19:17 HRS DISCUTEN TEMA DE ABORTO
19:17 HRS TRUMP MENCIONA QUE ENTRARON A EU CERCA DE 21 MILLONES DE PERSONAS Y QUE LA MAYORÍA SON ILEGALES.
19:15 HRS DONALD TRUMP DICE QUE KAMALA HARRIS ES UNA "MARXISTA" QUE APRENDIÓ DE SU PADRE.
19: 12 HRS TRUMP DICE QUE KAMALA NO TIENE UN PLAN, QUE EN REALIDAD SOLO COPIÓ EL PLAN DE BIDEN.
19:11 HRS “DONALD TRUMP NO TIENE PLAN PARA TI, PORQUE ESTÁ MÁS INTERESADO EN DEFENDERSE A SÍ MISMO QUE EN PENSAR EN TI”, SEÑALÓ KAMALA HARRIS. AGREGÓ QUE EL PLAN DEL CANDIDATO REPUBLICANO PROVOCARÍA UNA RECESIÓN ECONÓMICA PARA MEDIADOS DEL PRÓXIMO AÑO.
19:09 HRS TRUMP DICE QUE SU GOBIERNO ENTREGÓ UN PAÍS CON UN MERCADO BURSÁTIL MUY FUERTE, ADEMÁS DE QUE LOGRÓ "RECONSTRUIR" EL EJÉRCITO E HIZO UN GRAN TRABAJO CON LA PANDEMIA.
19:08 HRS HARRIS ASEGURA QUE TRUMP LE DEJÓ A ESTADOS UNIDOS LAS CIFRAS MÁS ALTAS DE DESEMPLEO, UNA CRISIS SANITARIA QUE NO SE HABÍA VISTO EN UN SIGLO Y UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA DE ESTADOS UNIDOS
19:07 HRS TRUMP INICIA DICIENDO QUE LO QUE ÉL LOGRARÍA DE LLEGAR A LA PRESIDENCIA ES IMPONER TARIFAS EN OTROS PAÍSES PARA QUE LE PAGUEN A ESTADOS UNIDOS. SEÑALA QUE ESTADOS UNIDOS TIENE UNA TERRIBLE INFLACIÓN, POSIBLEMENTE LA PEOR EN SU HISTORIA, Y QUE ESTE GOBIERNO HA SIDO UN DESASTRE. ADEMÁS, “ESTADOS UNIDOS TIENE MILLONES DE PERSONAS QUE VIENEN DE CÁRCELES, ASILOS E INSTITUCIONES MENTALES ENTRANDO ILEGALMENTE AL PAÍS” Y LE ESTÁN “ROBANDO EMPLEOS” A GRUPOS COMO LOS LATINOS Y LOS AFROAMERICANOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS.
19:05 HRS KAMALA HARRIS BUSCA BRINDAR RECORTES DE IMPUESTOS PARA LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS. SEÑALA QUE TRUMP OTORGARÁ BENEFICIOS DE IMPUESTOS A LOS MULTIMILLONARIOS Y QUE ESTO SOLO PROVOCARÍA EN MAYORES GASTOS PARA EL CIUDADANO PROMEDIO.
19:01 HRS. INICIA DEBATE.
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