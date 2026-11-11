¿Eres pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Entonces, hay buenas noticias para ti, ya que el instituto informó que la segunda parte del aguinaldo llegará antes de lo esperado; aquí te compartimos la fecha exacta para que la anotes en tu calendario y acudas al banco a cobrar.

En años anteriores, el ISSSTE entregaba a sus jubilados la segunda parte del aguinaldo hasta enero del siguiente año, mientras que la primera parte llegaba en noviembre.

Este adelanto permitirá disponer del dinero antes de las celebraciones de fin de año, por lo que tendrás presupuesto para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿Cuándo depositan la segunda parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

La segunda parte del aguinaldo para pensionados del ISSSTE se depositará el viernes 27 de noviembre de 2026, junto con la pensión correspondiente al mes de diciembre.

El pago se realizará antes de que comience diciembre, por lo que los beneficiarios no tendrán que esperar hasta enero de 2027 para recibir la segunda exhibición.

¿Cuándo depositan la primera parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

La primera parte del aguinaldo se entrega durante la primera quincena de noviembre, por lo que en los próximos días ya estaría disponible el dinero en tu cuenta bancaria.

¿Cuánto recibirán los pensionados del ISSSTE de aguinaldo en 2026?

El monto depende del régimen y de las condiciones bajo las cuales fue otorgada la pensión. Para quienes tienen derecho a una gratificación equivalente a 40 días, el pago se divide en dos exhibiciones de 20 días cada una.

¿Qué pasa si no recibo el aguinaldo del ISSSTE el 27 de noviembre?

Si el depósito no aparece en la fecha prevista, se recomienda revisar primero los movimientos de la cuenta bancaria en la que normalmente se recibe la pensión.

También, es importante verificar que los datos bancarios estén actualizados y consultar directamente los canales oficiales del ISSSTE para aclarar cualquier diferencia.

Recuerda: no debes compartir contraseñas, NIP ni datos bancarios con personas que prometan gestionar o liberar el pago del aguinaldo.