Miles de mexicanos que trabajaron durante años en Estados Unidos consideran regresar a su país para disfrutar de su jubilación, sin embargo, una de las principales dudas que tienen es qué pasará con el dinero que acumularon mediante sus contribuciones al Seguro Social (Social Security). ¿Lo pierdes? ¿Qué pasa si te mudas a México? Aquí te lo explicamos.

Si después de pasar una larga temporada en la Unión Americana quieres regresar a México para establecerte, es importante que consideres todos los trámites que tendrías que hacer una vez que decidas volver.

¿Puedes seguir cobrando el Seguro Social de Estados Unidos si te mudas a México?

Sí, las personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad o sobrevivientes del Seguro Social estadounidense pueden continuar cobrando desde México, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Administración del Seguro Social de la Unión Americana (SSA, por sus siglas en inglés).

"Si es ciudadano de los EE. UU. puede recibir sus pagos del Seguro Social mientras esta fuera de los EE. UU. Tiene que ser elegible a los pagos y debe de estar en un país donde podamos enviar pagos. Si no es ciudadano de los EE.UU. tiene que cumplir con uno de los requisitos de pago descritas en esta publicación", señalan las autoridades en el documento "Sus pagos mientras están fuera de los EE. UU.".

Además, precisan: "Cuando decimos que está 'fuera de los EE. UU.', queremos decir que no está en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia (Washington, D. C.), Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Guam, las Islas Marianas del Norte o Samoa Americana por lo menos por 30 días consecutivos. Lo consideramos como que está 'fuera de los EE. UU.' hasta que regrese y se quede en los EE. UU. por lo menos 30 días consecutivos".

Por último, informan lo siguiente: "Si usted no es ciudadano de los EE.UU. o no cumple con uno de los requisitos para continuar recibiendo sus pagos, cesaremos sus pagos una vez cumpla 6 meses calendario de haber estado fuera de los EE. UU. Una vez cesen sus pagos, no podemos comenzar sus pagos otra vez hasta que vuelva y se quede en los EE. UU. por un mes calendario completo. Usted tiene que quedarse en los EE. UU. desde el primer minuto del primer día del mes y permanecer hasta el último minuto del último día del mismo mes. Además, es posible que le pidamos que presente pruebas de que ha estado legalmente en los EE. UU. por todo un mes calendario".

Por eso, antes de mudarte definitivamente, es recomendable revisar tu situación directamente con la administración estadounidense.

¿Qué pasa con el dinero que acumulaste trabajando en Estados Unidos?

Si trabajaste legalmente en Estados Unidos y realizaste contribuciones al Seguro Social mediante los impuestos de nómina, esos registros laborales no desaparecen por el hecho de regresar a México.

El monto que recibes depende de factores como tus ingresos durante tu vida laboral y la edad a la que comienzas a cobrar.

¿Cómo recibir los pagos del Seguro Social en México?

Si ya recibes una pensión estadounidense y planeas establecerte en México, puedes continuar recibiendo el dinero mediante depósito directo, siempre que cumplas los requisitos bancarios de la SSA. México aparece en la lista oficial de países que permiten recibir depósitos internacionales del Seguro Social.

¿Debes avisar al Seguro Social si te mudas de Estados Unidos a México?

Sí. Si cambias tu residencia a México, debes informar a la Administración del Seguro Social para evitar problemas con tus pagos y mantener actualizada tu información, tal como: