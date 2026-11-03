Nicolas Cage, actor de La leyenda del tesoro perdido y Ghost Rider: El vengador fantasma, reveló que actualmente se encuentra "sin hogar", luego de que un enorme socavón afectara su mansión en Malibú, California, en septiembre.

De acuerdo con Page Six, Cage hizo esta declaración durante su participación en la Comic Con de Los Ángeles el pasado sábado, luego de que le preguntaran cómo pasaría Halloween.

"En este momento no tengo un hogar fijo. Pasó algo con mi casa en Malibú, así que ahora estoy viviendo más o menos en hoteles, por lo que no tengo a los niños que suelen venir a pedir dulces y con los que me gustaría disfrutar esta noche", dijo el actor de 62 años.

Cage añadió que, a pesar de la situación, llevaría a su hija August, de cuatro años, a pedir dulces en Santa Mónica, California, y que antes de irse a dormir vería la película El resplandor.

¿Qué le pasó a la mansión de Nicolas Cage en Malibú?

El mismo medio informó en septiembre que un enorme socavón apareció frente a la entrada del garaje de la mansión de Cage, valorada en 10.5 millones de dólares, debido a "las fuertes lluvias y a la grave erosión costera".

Fotografías aéreas muestran los daños en la propiedad y la calzada. En el interior del socavón se pueden observar restos de concreto, un baño portátil y estructuras metálicas que aparentemente pertenecían a una cerca.

Cage no fue el único afectado, pues también se reportó que sus vecinos tuvieron que ser evacuados debido al peligro que representaba el socavón.

Tras lo ocurrido, siete casas fueron declaradas inhabitables debido a las "condiciones peligrosas", mientras que otras 24 recibieron una etiqueta roja porque no contaban con un "acceso vehicular seguro", de acuerdo con The Post.

Además, la ciudad de Malibú señaló en un comunicado que las 31 viviendas fueron declaradas "inseguras", debido a que los servicios de emergencia médica, bomberos y seguridad pública no podían acceder a ellas.