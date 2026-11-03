El príncipe Harry tendría un nuevo motivo de preocupación en medio de su deteriorada relación con la familia real: su posible herencia. Según un reporte dado por el medio radar Online, el duque de Sussex teme que el distanciamiento con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William, pueda dejarlo fuera de las decisiones sobre el patrimonio familiar.

Una fuente cercana citada por el medio asegura que Harry estaría preocupado por su futuro económico y el de Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuánto dinero perdería al quedar fuera de la herencia?

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La supuesta preocupación llega después de que Harry expresara públicamente su deseo de reconciliarse con su familia. En una entrevista con la revista GQ, el príncipe habló sobre las relaciones complicadas con su padre y su hermano: “Quiero que funcione”, reconoció al referirse a la posibilidad de reparar esos vínculos.

Asimismo, fue contundente al señalar que “lo más importante es reconciliarse”. Sin embargo, no mencionó directamente el tema de la herencia ni aseguró que ese fuera el motivo de su acercamiento.

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La vida de los Sussex también atraviesa una nueva etapa. En agosto de 2026, Harry y Meghan regresaron a Reino Unido con Archie y Lilibet después de seis años viviendo en California, desde que ambos renunciaron a sus títulos reales y decidieron abandonar la Corona.

La pareja decidió instalarse durante un periodo prolongado en territorio británico, aunque mantiene su independencia y no tiene planes de retomar sus funciones como miembros activos de la monarquía, incluso el rey anunció, tras su regreso, que la pareja no volverían ser parte de la monarquía y que serían ciudadanos privados.

La desición de permanecer en Reino Unido parece representar una oportunidad para que Harry esté más cerca de su padre, pero esto no significa que las diferencias familiares hayan quedado resueltas.

De acuerdo con la fuente citada por Radar Online, la inquietud del príncipe no sería únicamente emocional. Harry tendría presente que debe garantizar el futuro de su esposa y sus hijos, especialmente después de construir una vida independiente de la institución monárquica.

“La mayor preocupación de Harry en este momento es que el daño a su relación con la familia real pueda tener consecuencias que vayan mucho más allá de las repercusiones emocionales”, apunta el informante.

El insider sostiene que le preocuparía que, si continúa distanciado de Carlos cuando el rey fallezca, pudiera recibir menos de lo que esperaba del patrimonio personal de su padre.

“Ha construido una vida completamente distinta al margen de la monarquía, y mantener esa independencia conlleva enormes compromisos financieros. La posibilidad de ser ignorado en las decisiones sobre la herencia de su padre es, comprensiblemente, algo que pesaría mucho sobre cualquiera en su posición, y Harry ahora teme quedarse sin gran parte de su herencia cuando Carlos fallezca, si siguen distanciados cuando el rey muera”, contó la fuente.

La relación con William sería otro factor que alimentaría la incertidumbre. Según el mismo reporte, Harry estaría preocupado porque su hermano, como heredero al trono, tiene una posición cada vez más importante dentro de la familia y mayor cercanía con el rey. La fuente afirma que el duque teme quedar fuera de conversaciones familiares sobre el futuro del patrimonio.

“Uno de los aspectos más difíciles de la situación es la relación de Harry con William. Los hermanos llevan años distanciados, y a Harry también le preocupa que la posición cada vez más prominente de William dentro de la familia real le de mayor acceso a su padre en un momento en que podrían tomarse decisiones importantes sobre el futuro y sus herencias”, apuntó el insider.

Hasta el momento no se sabe cuánto dinero recibiría Harry en caso de que el rey muera, dado que la herencia sería establecida en un testamento privado hecho por Carlos III.