Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y muchos más países de varias partes del mundo están emitiendo alertas a sus ciudadanos para prepararse con víveres y planes de resguardo y emergencia, pero ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿se avecina una tercera guerra mundial?

Grandes potencias mundiales emiten alertas y piden tener un plan de resguardo en caso de cualquier crisis o catástrofe que ponga en riesgo la vida de las personas.

No todos los países involucrados en dichas alertas hasta el momento hablan de una guerra oficial, sino que se refieren a diversos escenarios que la humanidad puedan atravesar en cualquier momento. Sin embargo, se sabe que el planeta está en vilo por diversos conflictos geopolíticos como el de Medio Oriente, entre ataques, muertes, crisis humanitarias, enfermedades y más. Estos son algunos países que instan a su ciudadanía a preparse para lo inimaginable.

Reino Unido

En los últimos días se han hecho virales anuncios de gobiernos en varias partes del planeta emitiendo alertas y pidiendo que su ciudadanía tenga provisiones para varios días ante una posible crisis; Reino Unido emitió un aviso en el que pide llenar las despensas con alimentos suficientes para tres días en caso de catástrofe o el fallo de alguno de sus sistemas básicos.

El primer ministro Andy Burnham instó a los ciudadanos a prepararse en caso de posibles interrupciones de servicios esenciales, dentro de un contexto preocupante por fenómenos meteorológicos, ciberataques u otras crisis, sin mencionar directamente una guerra.

Burnham pidió prepararse con lo esencial para enfrentar al menos 3 días sin electricidad, agua, telecomunicaciones o acceso a internet; entre los suministros solicitados debe haber agua embotellada, alimentos no perecederos, linternas, pilas y dinero.

Francia

Francia pidió hace unos días tener un kit de emergencia por si deben evacuar rápidamente, además de otros productos de primera necesidad como alimento, agua, medicamentos y dinero en efectivo.

El país considera que las primeras 72 horas de alguna crisis es un “periodo decisivo”; dentro de este tiempo, la gente debe estar atenta a las noticias y obtener información actualizada sobre lo que ocurre en Francia y en el mundo.

Asimismo, pide que la ciudadanía no caiga en rumores y la desinformación; además solicita mantener comunicación con sus familias y colaborar con organizaciones de protección civil.

Estados Unidos

Dan Bongino, exsubdirector del FBI emitió una advertencia urgente para que los estadounidenses preparen suministros ante una posible crisis. Según dijo en un aviso, los estadounidenses deben replicar lo que hace Reino Unido y Francia para protegerse y sobrevivir por lo menos durante tres días.

“Tengan una radio de emergencia, pilas, alimentos de emergencia, un sistema para recoger agua de lluvia y filtarrla, y pastillas filtrantes”, apuntó. “Consigue tus cosas hoy mismo, por favor. Hazlo por tu familia”, alertó

Aunada a esta advertencia, el Pentágono reveló que se está preparando las bases militares de Estados Unidos para que puedan operar por lo menos 90 días si apoyo externo en caso de que estalle algún tipo de emergencia en los siguientes días.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono dijo que los planes de resistencia responderán en caso de que dichos conflictos corten los suministros de energía o amenacen la infraestructura crítica en suelo estadounidense. Las alertas son parte del proyecto Fortress, que busca asegurar que las Fuerzas Armadas puedan seguir operando en una guerra mundial aún con deficiencias o corte total de las comunicaciones.

Alemania

El gobierno de Alemania pide abastecerse de provisiones para 10 días con alimentos perecederos que no requieran electricidad para su conservación o preparación, al menos 14 litros de agua por persona para cada semana, kits de emergencia, productos de higiene personal, un radio, un botiquín con medicamentos, documentos personales, además de tener un lugar seguro de resguardo.

“En caso de un desastre grave y de gran magnitud, los equipos de rescate no pueden estar en todas partes. Si puedes ayudarte a ti mismo y a tus vecinos, sin duda tendrás una ventaja”, apunta el sitio web del gobierno alemán en el apartado de desastres.

Taiwán

En su sitio web, el gobierno de Taiwán emitió un listado de directrices sobre qué hacer y cómo reaccionar “cuando surge el peligro”. En caso de desastres naturales, pandemias, fenómenos meteorológicos extremos o amenazas de agresión “por parte de China”, los ciudadanos deben integrar planes de resguardo y supervivencia y seguir lo siguiente:

Tener suministros domésticos diarios como alimentos para 7 días y alimentos

Kit de refugio de emergencia con mochila de preparación para desastres

Medicamentos

Documentos personales

Países nórdicos

Los países nórdicos han reforzado sus planes de emergencia desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, con recomendaciones para que la población pueda afrontar interrupciones de servicios básicos, fenómenos meteorológicos extremos o posibles conflictos. Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca aconsejan mantener provisiones para al menos tres días, incluidos alimentos, artículos de higiene y fuentes alternativas de energía, sin recurrir al acaparamiento.

Estas naciones, además, piden tener cultivos de comida en casa, reservas de cereales, tener ropa abrigadora, tener comida enlatada, y otros productos alimenticios de larga duración que no requieran refrigeración o preparación especial.

Polonia

En la guía que emitió Polonia se pide extremar precauciones con un kit de emergencia, alimentos y bebidas para siete días, medicamentos, documentos personales, además de ubicar un lugar seguro, preparar dinero en efectivo, tener a la mano radio y baterías externas, linternas con pilas de repuesto, agua y productos para mascotas, si es el caso.

Las alertas están enfocadas a ataques aéreos, desastres naturales o cualquier crisis que ponga en riesgo la vida.