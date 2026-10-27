El hombre que ha ayudado a producir el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl está dando un paso al frente: Jay-Z encabezará el show del próximo año.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron la noche del lunes que Jay-Z será el artista principal de las festividades del medio tiempo del 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, relató que cuando la liga llegó por primera vez a un acuerdo con Roc Nation hubo una petición: que Jay-Z subiera al escenario “cuando el momento le pareciera adecuado”.

“De ‘Reasonable Doubt’ a estar de pie en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, esto ha sido un viaje”, dijo Jay-Z en un comunicado. “Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta racha sigue siendo un sueño hecho realidad”.

Tras días de especulaciones, Jay-Z regresará al estadio donde cerró su celebración del 30º aniversario de “Reasonable Doubt ”, el álbum debut de 1996 del magnate. Los conciertos incluyeron tres presentaciones con entradas agotadas en el Estadio de los Yankees y presentaciones con entradas agotadas en Londres y París antes de una parada en el SoFi Stadium durante el fin de semana.

Roc Nation, la empresa de Jay-Z, se ha asociado con la NFL desde 2019 para asesorar y ayudar a producir las presentaciones de entretenimiento de la liga, incluido el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. En ese momento, Jay-Z comentó que le había dicho a Goodell: “Si esto se trata de que yo actúe en el Super Bowl, entonces podemos terminar esta conversación ahora mismo”.

Siete años después, Jay-Z está listo para actuar.

Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento es Shawn Carter, ha ganado 25 premios Grammy y ha recibido 89 nominaciones, la segunda mayor cifra en la historia detrás de su esposa, Beyoncé —quien ha actuado en dos Super Bowls. Su catálogo también incluye los álbumes “The Blueprint” y “The Black Album”, y éxitos como “Hard Knock Life (Ghetto Anthem)”, “99 Problems” y “Empire State of Mind”, su colaboración con Alicia Keys.

El año pasado, “Reasonable Doubt” fue incorporado al Salón de la Fama de los premios Grammy.

Sus conciertos recientes contaron con un elenco rotativo de invitados. En el SoFi Stadium, su hija Blue Ivy tocó el piano en “The Story of O.J.” y “Dead Presidents”, mientras Scarface, John Legend y DJ Khaled se unieron a él en la noche de apertura. Dr. Dre , Snoop Dogg y Too $hort aparecieron durante el cierre del sábado.

Beyoncé, Rihanna, Eminem y Nas estuvieron entre los invitados en el Estadio de los Yankees.

Jay-Z ha construido una carrera como ejecutivo y empresario. El rapero de Brooklyn cofundó Roc-A-Fella Records y fundó Roc Nation en 2008, convirtiéndola en una empresa de entretenimiento que trabaja con artistas y atletas.

Jay-Z se convirtió en 2017 en el primer rapero incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y se unió al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021. También es ganador de cuatro premios Emmy.

Roc Nation producirá ejecutivamente el espectáculo del medio tiempo, Hamish Hamilton será el director.

El espectáculo del medio tiempo ha acumulado premios Emmy en los últimos años. La actuación de Bad Bunny en febrero ganó un récord de siete, incluido el de mejor especial de variedades (en vivo), mientras que el show de Kendrick Lamar del año pasado ganó por dirección musical.