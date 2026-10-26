El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) comenzó a enviar reembolsos automáticos a más de 50 mil contribuyentes que podrían recuperar dinero por un crédito fiscal relacionado con la adopción de niños. ¿Quiénes y cuándo podrán recibir dichos reembolsos?

De acuerdo con lo anunciado, los pagos pueden alcanzar los 5 mil dólares por cada hijo elegible, pero no todas las familias recibirán esa cantidad: el monto depende de sus créditos fiscales pendientes y de la información de su declaración.

El proceso sigue vigente luego de haber iniciado hace un mes; se espera que los reembolsos concluyan antes de que termine el año. Sigue leyendo para conocer los detalles de los reembolsos y quiénes califican

¿Quiénes califican para recibir el reembolso de hasta $5,000?

El beneficio está dirigido a contribuyentes que tenían créditos fiscales por adopción sin utilizar de años anteriores y que podían trasladarlos al año fiscal 2025, explica el aviso del IRS sobre las devoluciones. La medida contempla créditos pendientes de los años fiscales 2020 a 2024, siempre y cuando estén disponibles para utilizarse en 2025.

Algo que los contribuyentes deben tener en cuenta es que el cambio es una medida especial para ese año fiscal y no significa que el IRS esté enviando un cheque de 5 mil dólares a todos los estadounidenses.

Para recibir el ajuste, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

Haber presentado una declaración federal de impuestos de 2025 mediante los formularios 1040, 1040-SR o 1040-NR

Haber reclamado o tener derecho al crédito fiscal por adopción, reportado en el formulario 8839

Contar con créditos de años anteriores que todavía pudieran utilizarse en 2025.

Además, la información de la declaración y de la cuenta fiscal debe indicar que corresponde aumentar la parte reembolsable del crédito.

“Al emitir reembolsos sin exigir a las familias elegibles que presenten una declaración enmendada, el IRS está ayudando a reducir la carga financiera de quienes decidieron adoptar un niño. Este cambio administrativo ayudará a las familias a acceder a los beneficios fiscales a los que tienen derecho de la manera más rápida y sencilla posible”, señaló Frank J. Bisignano, director del IRS.

¿Cuándo llegan los pagos del IRS y hay que solicitarlos?

El IRS realiza los ajustes de manera automática. Las personas que presentaron su declaración de 2025 antes del 15 de abril de 2026 , en general, no necesitan presentar una declaración enmendada únicamente para recibir este beneficio.

La agencia espera completar la mayoría de los reembolsos antes de finalizar el año, aunque los casos de personas que solicitaron una prórroga o tienen problemas pendientes en sus cuentas podrían revisarse más adelante.

Es importante aclarar que los 5 mil dólares son el límite máximo de la parte reembolsable por hijo elegible, no una cantidad garantizada. El monto final depende del crédito permitido, los saldos que puedan trasladarse de años anteriores, el número de hijos elegibles, los límites de ingresos y otras reglas fiscales.

En algunos casos, el ajuste puede producir un reembolso menor, reducir una deuda tributaria o no generar dinero adicional. según explica la agencia en su aviso.

“Los contribuyentes no deberían necesitar presentar una declaración enmendada para recibir el crédito adicional. Este método ofrece un alivio inmediato a los contribuyentes afectados, reduciendo la carga administrativa y la necesidad de presentar declaraciones enmendadas”, apunta el IRS.

Good news, taxpayers! The #IRS has begun issuing refunds to more than 50,000 taxpayers who benefited from the adoption tax credit carryforward. If you're eligible, expect your refund by the end of the year. Learn more: https://t.co/ObiJNzZ8Am https://t.co/VGSXfa1366 — IRSnews (@IRSnews) October 26, 2026

¿Cómo saber si recibirás el dinero?

Cuando el IRS modifica una cuenta fiscal, envía un aviso para explicar el ajuste. La notificación generalmente llega dentro de los 30 días posteriores a la modificación e indica el monto correspondiente y si produjo un reembolso o se aplicó a una deuda pendiente.

Los contribuyentes deben comparar esa información con su declaración de 2025 y conservar el documento para sus registros.

Quienes quieran verificar su situación pueden consultar su cuenta individual en el portal oficial del IRS , donde es posible revisar registros fiscales y avisos. Si la agencia no cuenta con información suficiente para determinar el crédito, puede ser necesario corregir la declaración o presentar documentación adicional.

En este sentido, antes de enviar una declaración enmendada, conviene revisar las instrucciones oficiales: el IRS advierte que no se necesita presentar una modificación únicamente para solicitar el ajuste automático cuando la cuenta ya es elegible.