Este lunes 26 de octubre, el peso mexicano gana terreno frente al dólar estadounidense , manteniendo el tipo de cambio por debajo de los 19 pesos por unidad.

De acuerdo con Investing, la moneda mexicana se aprecia en medio de la volatilidad de los mercados latinoamericanos, luego de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Tras los resultados, el real brasileño registró una depreciación de más del 12%, mientras que el peso mexicano y el colombiano lograron mantenerse al alza.

Pero ¿a cuánto está el dólar en los principales bancos de México? Aquí te contamos los precios de compra y venta este 26 de octubre.

¿A cuánto está el dólar hoy 26 de octubre de 2026?

Durante la mañana de este lunes 26 de octubre, el dólar se cotizaba alrededor de los $18.60 pesos por unidad, de acuerdo con Investing, después de cerrar la jornada del viernes cerca de los $18.66 pesos.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio de referencia de 18.6670 pesos por dólar, correspondiente al FIX determinado por el Banco de México (Banxico) el viernes 23 de octubre.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy

Este 26 de octubre, el dólar se cotiza aproximadamente en Banco Azteca en:

Compra: $17.00 pesos.

$17.00 pesos. Venta: $19.19 pesos.

Precio del dólar en Banorte hoy

El precio del dólar en Banorte se encuentra en:

Compra: $17.50 pesos.

$17.50 pesos. Venta: $19.05 pesos.

Precio del dólar en BBVA hoy

En BBVA, el dólar se cotiza aproximadamente en:

Compra: $17.75 pesos.

$17.75 pesos. Venta: $18.88 pesos.

Precio del dólar en Banamex hoy

El precio del dólar en Banamex se ubica en:

Compra: $18.01 pesos.

$18.01 pesos. Venta: $19.05 pesos.

¿Dónde está más barato el dólar hoy?

De acuerdo con las cifras mencionadas, BBVA tiene el precio de venta del dólar más bajo, al ubicarse en $18.88 pesos este lunes 26 de octubre.

Recuerda que los precios de compra y venta del dólar pueden cambiar durante el día.