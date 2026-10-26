La princesa Kate Middleton estaría molesta por las recientes apariciones públicas del príncipe Harry y Meghan Markle tras su regreso a Reino Unido, pues considera que la pareja busca recuperar parte de la atención y el prestigio asociados con la monarquía sin afrontar las consecuencias de sus críticas a la familia real.

Según un reciente reporte de Radar Online, la visita de los duques de Sussex a Nottingham habría reavivado tensiones que permanecen desde hace años.

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Harry, de 42 años, y Meghan, de 45, participaron en actividades con organizaciones benéficas y saludaron a simpatizantes, en una aparición que habría generado incomodidad entre algunos integrantes de la Corona.

Una fuente afirmó que Kate, de 44 años, lleva tiempo evitando confrontaciones con los Sussex por consideración a su esposo, el príncipe William. Sin embargo, las críticas públicas que Harry y Meghan han dirigido a la familia habrían complicado cualquier posibilidad de recuperar la confianza.

“La frustración de Kate se intensificó hasta convertirse en una furia consumida tras el compromiso de los Sussex en Nottingham, que reavivó dolorosos recuerdos de las críticas públicas de la pareja a la familia real”, contó el informante.

“Ha pasado años evitando la confrontación con Harry y Meghan por consideración a su esposo, el príncipe William, pero ahora se muestra cada vez más reacia a guardar silencio. Se dice que está furiosa en privado por las últimas apariciones de Harry y Meghan, y las escenas en Nottingham han hecho que años de frustración vuelvan a aflorar”, agregó.

Según detalló, a la princesa le parece “profundamente perturbador” que los duques reciban demasiada atención y asistan a compromisos públicos similares a los que renunciaron cuando abandonaron la institución en 2020.

Además, la fuente señaló que a Kate le irrita que la pareja vuelva a ser el centro de atención sin asumir las consecuencias de todo el daño que le hizo a la familia real y su reputación.

“Lo que a Kate le resulta particularmente irritante es la aparente expectativa de que Harry y Meghan puedan volver directamente al centro de atención y disfrutar del prestigio que conlleva estar asociados con la monarquía, sin tener que afrontar las consecuencias de todo lo que han dicho públicamente”, señaló.

La fuente sostiene que la princesa esperaría señales de arrepentimiento y esfuerzos genuinos para reconstruir la confianza antes de restablecer la relación.

El reporte también señala que Middleton tendría reservas sobre la posibilidad de hablar abiertamente con Harry y Meghan en privado. Según la fuente, le preocuparía que una conversación pudiera divulgarse posteriormente, sacarse de contexto o convertirse en noticia.

“En lo que a ella respecta, es necesario reconocer el daño causado antes de que alguien pueda hablar seriamente de reconstruir las relaciones (...) No se opone necesariamente a la idea de que la familia encuentre finalmente un punto en común, pero cree que la reconciliación debe implicar rendición de cuentas y esfuerzos genuinos para restablecer la confianza”, detalló el insider.

Y añadió: “Ella no quiere que la monarquía se convierta en algo de lo que la gente pueda alejarse cuando resulte inconveniente y luego volver a adoptarla cuando la atención y las oportunidades les convengan”.