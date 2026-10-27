Canadá está ajustando su sistema de inmigración para atraer a trabajadores con perfiles que respondan mejor a las necesidades actuales de su mercado laboral.

El programa Express Entry otorgará ventajas adicionales a determinados candidatos con experiencia laboral canadiense o con ofertas de empleo en ocupaciones consideradas de altos salarios.

La medida forma parte de la estrategia del gobierno canadiense para reforzar sectores con escasez de mano de obra calificada, impulsar el crecimiento económico y facilitar la selección de inmigrantes que tengan mayores posibilidades de integrarse con éxito al mercado laboral del país.

¿Qué cambia en Express Entry?

A partir del 3 de noviembre de 2026, los candidatos de Express Entry podrán recibir puntos adicionales en el Sistema de Clasificación Integral (CRS) si cuentan con experiencia laboral canadiense elegible o una oferta de empleo calificada en ocupaciones de altos salarios.

De acuerdo con las autoridades canadienses, el objetivo es dar más peso a factores relacionados con mejores resultados económicos y laborales para los nuevos residentes permanentes.

Además, se simplificará el tratamiento de las ofertas de trabajo dentro del sistema. Las autoridades eliminarán el requisito de presentar una Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA) para que ciertas ofertas laborales puedan generar puntos adicionales dentro de Express Entry o cumplir requisitos de programas federales para trabajadores calificados y oficios especializados. No obstante, el gobierno seguirá verificando la autenticidad de las ofertas y aplicará medidas para prevenir fraudes.

Los perfiles que Canadá quiere atraer

Según la información oficial de IRCC, una ocupación de alto salario es aquella cuyo ingreso medio alcanza al menos 1.3 veces el salario promedio de la fuerza laboral canadiense. Estas ocupaciones abarcan áreas estratégicas para la economía nacional, especialmente salud, ingeniería, tecnología, educación y oficios especializados.

Entre los profesionales y trabajadores que figuran en la lista de ocupaciones mejor remuneradas se encuentran:

Sector salud

Médicos especialistas.

Médicos generales y de familia.

Dentistas.

Farmacéuticos.

Optometristas.

Veterinarios.

Psicólogos.

Ingeniería y tecnología

Ingenieros civiles.

Ingenieros mecánicos.

Ingenieros eléctricos y electrónicos.

Ingenieros industriales.

Ingenieros de software.

Arquitectos.

Gerentes de sistemas informáticos.

Analistas y consultores de sistemas de información.

Educación

Directores de escuelas.

Profesores universitarios.

Profesores de educación postsecundaria.

Especialistas en políticas educativas.

Oficios especializados

Electricistas industriales y de construcción.

Supervisores de construcción.

Supervisores de mantenimiento.

Gerentes de obras.

Técnicos especializados en distintos sectores industriales.

Transporte y otras áreas calificadas

Pilotos de aeronaves.

Controladores de tráfico aéreo.

Capitanes y oficiales de embarcaciones.

Directivos del sector transporte.

¿Por qué Canadá busca estos trabajadores?

Las autoridades canadienses explicaron que el país compite globalmente por talento especializado y necesita incorporar trabajadores que ayuden a fortalecer tanto la economía como los servicios públicos. La intención es seleccionar candidatos con habilidades que respondan a las necesidades reales de las empresas y de sectores que enfrentan dificultades para cubrir vacantes.

Durante los últimos años, Canadá ha anunciado medidas específicas para atraer médicos, profesionales de la salud, investigadores, trabajadores de oficios especializados, expertos en transporte y profesionales de la educación, sectores identificados como prioritarios para el desarrollo económico del país.

Qué pasa si ya tienes un perfil en Express Entry

Los candidatos que actualmente forman parte del grupo de Express Entry no tendrán que crear una nueva solicitud. El gobierno canadiense indicó que las puntuaciones CRS se recalcularán automáticamente conforme entren en vigor las nuevas reglas.

Sin embargo, quienes deseen recibir puntos por una oferta laboral elegible deberán actualizar la información de su perfil antes de la fecha límite establecida por las autoridades migratorias. El proceso de actualización y recálculo podría extenderse durante aproximadamente dos semanas, periodo en el que se suspenderán temporalmente las rondas de invitación.

Express Entry sigue siendo la principal vía para la residencia permanente

Express Entry continúa siendo el sistema principal mediante el cual Canadá administra solicitudes de residencia permanente para programas como el Programa Federal de Trabajadores Calificados, el Programa Federal de Oficios Calificados, la Categoría de Experiencia Canadiense y parte del Programa de Nominación Provincial.

Los cambios anunciados por el gobierno canadiense confirman una tendencia cada vez más clara: priorizar la llegada de inmigrantes con experiencia en empleos bien remunerados y en sectores estratégicos.

Profesionales de la salud, ingenieros, expertos en tecnología, docentes y trabajadores de oficios especializados figuran entre los perfiles con mayores oportunidades dentro de Express Entry, un sistema que busca conectar las necesidades de las empresas canadienses con talento calificado proveniente de todo el mundo.