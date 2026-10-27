Casarse con un ciudadano estadounidense o con un residente permanente legal puede abrir la puerta a la residencia permanente de Estados Unidos, conocida como Green Card. Sin embargo, el matrimonio por sí solo no otorga automáticamente el beneficio migratorio. El solicitante debe seguir un proceso formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y, en algunos casos, ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo funciona el trámite, qué formularios se requieren y cuáles son los principales requisitos.

¿Quién puede solicitar la residencia por matrimonio?

La residencia permanente por matrimonio está disponible para los cónyuges de:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes legales (titulares de Green Card).

En ambos casos, las autoridades migratorias exigen demostrar que el matrimonio es legítimo y no fue celebrado únicamente con fines migratorios.

Paso 1. Presentar la petición familiar I-130

El primer paso consiste en presentar el Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, mediante el cual el ciudadano o residente permanente solicita que el gobierno reconozca oficialmente la relación matrimonial.

Según USCIS, junto con la petición generalmente se deben presentar documentos que acrediten la relación, entre ellos:

Acta de matrimonio.

Evidencia de terminación de matrimonios anteriores, si los hubo.

Documentos que acrediten la ciudadanía o residencia permanente del peticionario.

Fotografías y otros documentos requeridos por USCIS.

Es importante destacar que la aprobación del I-130 no concede automáticamente un estatus migratorio ni una Green Card; simplemente establece que existe una relación familiar elegible.

Paso 2. Determinar la vía de procesamiento

El proceso puede seguir dos rutas distintas dependiendo de dónde se encuentre el cónyuge extranjero.

Ajuste de estatus dentro de Estados Unidos

Si el cónyuge se encuentra legalmente en Estados Unidos y cumple los requisitos, podría presentar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses suelen poder presentar simultáneamente los formularios I-130 e I-485 cuando son elegibles.

Proceso consular desde el extranjero

Cuando el cónyuge vive fuera de Estados Unidos, después de la aprobación del I-130 el caso es enviado para procesamiento consular. Posteriormente, la embajada o consulado estadounidense correspondiente proporciona instrucciones para continuar con la solicitud de visa de inmigrante.

Paso 3. Presentar documentos financieros

Como parte del proceso, el patrocinador debe demostrar que tiene la capacidad económica para respaldar al solicitante mediante una declaración de patrocinio económico, conocida como Affidavit of Support. El objetivo es demostrar que el inmigrante no dependerá de asistencia pública.

Las autoridades pueden solicitar declaraciones de impuestos, comprobantes de empleo y otros documentos financieros para evaluar el caso.

Paso 4. Examen médico y datos biométricos

Los solicitantes de residencia permanente generalmente deben completar un examen médico realizado por médicos autorizados por las autoridades migratorias estadounidenses. También deben proporcionar datos biométricos, como huellas dactilares, fotografía y firma.

Estas revisiones ayudan a verificar la identidad del solicitante y a realizar verificaciones de antecedentes.

Paso 5. Asistir a la entrevista

En muchos casos, la pareja debe acudir a una entrevista migratoria. Durante esta etapa, un oficial revisa la documentación y puede realizar preguntas sobre la relación para confirmar que el matrimonio es auténtico.

Algunas preguntas comunes pueden referirse a:

Cómo se conocieron.

Dónde viven.

Actividades cotidianas compartidas.

Información familiar básica.

La consistencia de las respuestas y la evidencia presentada son factores importantes durante esta etapa.

Paso 6. Recibir la decisión

Si la solicitud es aprobada, el cónyuge obtiene la residencia permanente legal. Sin embargo, la duración de la tarjeta verde dependerá del tiempo que lleve casada la pareja.

Residencia condicional

Si el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la residencia, normalmente se concede una residencia condicional válida por dos años.

Residencia permanente de 10 años

Si el matrimonio tiene dos años o más al momento de la aprobación, generalmente se emite una Green Card con vigencia regular de 10 años.

¿Qué pasa después de recibir la residencia condicional?

Los residentes condicionales deben solicitar la eliminación de las condiciones antes de que expire su tarjeta para conservar la residencia permanente. USCIS exige demostrar nuevamente que el matrimonio continúa siendo legítimo.

Consejos para evitar retrasos

Presentar formularios completos y actualizados.

Entregar evidencia suficiente de la relación matrimonial.

Mantener copias de toda la documentación enviada.

Responder oportunamente a cualquier solicitud adicional de evidencia de USCIS.

Informar cambios de dirección durante el trámite.