El príncipe Harry y Meghan Markle habrían abandonado Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, tras darse a conocer una investigación por presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil contra Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex.

De acuerdo con una fuente cercana citada por la revista Hello!, Meghan está profundamente afectada por las acusaciones y ha recibido mensajes de apoyo de personas de su entorno. Hasta el momento, no se ha confirmado el destino de la familia ni se ha informado oficialmente el motivo de su supuesto viaje, pero se cree que habría tomado la decisión de alejarse de la atención mediática en medio de la polémica.

La fuente aseguró que Meghan está especialmente consternada por la posibilidad de que haya menores entre las presuntas víctimas: “No deja de mirar a Lili y está llorando, pensando en todos los niños”, afirmó la informante, que se presume es una amiga cercana, y agregó que la situación sería especialmente dolorosa para la duquesa porque también es madre de dos niños pequeños.

Según la misma persona, la esposa del príncipe Harry había decidido reducir su exposición a las noticias antes de que el caso de su padre volviera a ocupar los titulares y de que su salud mental se viera afectada.

Aún así, sus amigos se han comunicado con ella para expresarle su solidaridad. La fuente describió la situación como una “montaña rusa emocional” y aseguró que Meghan está devastada por lo ocurrido: “Para ella ha sido una auténtica montaña rusa emocional. Está destrozada”, apuntó la informante.

De acuerdo con lo citado por el medio, los duques y sus hijos abandonaron Reino Unido inmediatamente de que se diera a concer que el padre de Meghan estaba siendo investigado por tener miles de imágenes de abuso sexual infantil en su casa de Filipinas; The Sun reveló que el medio hermano de la duquesa, Thomas Jr., fue el que encontró el material y lo entregó a la policía.

El viernes 23 de octubre, Meghan rompió el silencio y manifestó estar “profundamente angustiada” por las acusaciones. En una declaración difundida por medios estadounidenses, explicó que en 2018 recibió información sobre señalamientos preocupantes contra su padre mediante una carta que había sido enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad encargada de la protección de la familia real. Según Meghan, le aseguraron entonces que las acusaciones estaban siendo investigadas.

La duquesa también explicó que su distanciamiento de Thomas Markle y su decisión de impedir que tuviera contacto con Archie y Lilibet respondían a una razón: proteger a sus hijos. Meghan expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido daños y pidió que la prioridad sea su seguridad y que se haga justicia. Su declaración volvió a poner bajo escrutinio una relación familiar marcada por años de distanciamiento.

¿En dónde están los duques de Sussex?

En medio de la controversia, Meghan tiene confirmada su participación como invitada especial en Junior MasterChef Australia, programa que regresará en 2027. La producción anunció el 27 de octubre que la duquesa colaborará con la presentadora Poh Ling Yeow para acompañar a los jóvenes participantes.

Aunque se ha informado que viajará a Australia para grabar, no hay confirmación de que ese sea el destino del supuesto viaje reciente de la familia Sussex.

Por ahora, la presunta salida de Harry y Meghan del Reino Unido se basa en información atribuida a una amiga de la duquesa. Mientras la investigación contra Thomas Markle continúa, la familia no ha anunciado públicamente dónde se encuentra ni ha confirmado que su viaje esté relacionado directamente con las acusaciones.