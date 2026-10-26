El atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que tiene lugar en Londres.

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España y de Liga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer trofeo Kopa, que recibió de manos del antiguo delantero ucraniano Andriy Shevchenko.

"Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido", declaró Yamal, sobre el central del Barcelona y de la selección.

Lamine Yamal 🌸 #ballondor https://t.co/twTM2hgfZO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2026

Lamine Yamal aspira también a hacerse con el Balón de Oro.

El trofeo Kopa en categoría femenina fue para la también jugadora del Barcelona y de la selección española Vicky López, que ya lo había conquistado en 2025.