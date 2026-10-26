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La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, conquistó el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.
Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 solo con su club, a los que hay que sumar los once que añadió con la selección mexicana.
Creo todavía no entendemos la magnitud del futbol femenil en nuestro país
Impresionante lo de Charlyn Corral 🇲🇽👏🏼 https://t.co/ZAX2qREIjp— edu 🇲🇽 (@eduuxqs) October 26, 2026
Creo todavía no entendemos la magnitud del futbol femenil en nuestro país
Impresionante lo de Charlyn Corral 🇲🇽👏🏼 https://t.co/ZAX2qREIjp