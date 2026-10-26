Un nuevo libro que explora los romances de John F. Kennedy (JFK), el 35.º presidente de Estados Unidos, ha revelado detalles sobre su polémica relación con una becaria de 19 años de la Casa Blanca en 1962.

De acuerdo con Laurence Leamer, autor del libro Ladies’ Man: The Careless Heart of John F. Kennedy, el entonces presidente le habría quitado la virginidad a Marion "Mimi" Beardsley en el dormitorio de su esposa, luego de invitarla a un recorrido privado por la residencia.

@wolfofx Mimi Alford. The 19 year old White House intern JFK had an affair with in the White House: https://t.co/yO4aEht97K — Mare Tranquillitatis🇺🇸 (@Serenitatis76) November 22, 2024

Leamer describió el encuentro como doloroso para Beardsley, debido a que era su "primera vez". Sin embargo, señaló que Kennedy mostró "preocupación" al verla sufrir.

"Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, el presidente ya la había penetrado y se estaba subiendo los pantalones. Beardsley yacía en la cama, sintiendo dolor. Gran parte de ese dolor se debía a que era su primera vez. El presidente se volvió hacia ella, mostrando preocupación", detalló Leamer.

"Cuando se volvió más cariñoso y atento, más consciente de mi presencia... realmente me sentí cerca de él", expresó Beardsley sobre su encuentro con Kennedy.

El libro también relata que la relación de Beardsley y Kennedy continuó tras ese encuentro.

Ambos nadaron juntos en la piscina de la Casa Blanca y la joven becaria habría pasado las noches con el presidente cuando la primera dama, Jacqueline Kennedy, no se encontraba. Incluso, lo habría acompañado en viajes al extranjero.

La relación no pasó desapercibida para el personal de la Casa Blanca ni para algunos periodistas, quienes llegaron a ver a la joven bajar del avión presidencial.

Sin embargo, la relación de la relación de Beardsley y Kennedy se guardó bajo llave durante 40 años.

¿JFK era adicto al sexo? Esto revela Laurence Leamer

En entrevista con la revista People, Laurence Leamer aseguró que John F. Kennedy "era un político brillante, pero un hombre atormentado", y que se refugiaba en el sexo y las drogas para enfrentar sus problemas de salud.

"Era un político brillante, pero un hombre atormentado, y el sexo y las drogas eran una forma en que intentaba vivir más allá de sus interminables y graves problemas de salud", expresó el escritor.

Leamer agregó que "el sexo era la forma en que JFK desafiaba sus interminables dolencias, y se convirtió en un adicto al sexo".