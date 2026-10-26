Si vives en Estados Unidos, pero extrañas la música mexicana, prepárate, porque en noviembre de 2026 varios artistas mexicanos visitarán el país con lo mejor del rock en español, la música ranchera y el regional mexicano.

Aquí te contamos quiénes se presentarán, las fechas de sus conciertos, las ciudades que visitarán y los precios aproximados de los boletos.

Maná

Si te gusta el rock en español, no te puedes perder los tres conciertos que Maná dará en Estados Unidos durante noviembre, como parte de su gira Vivir sin Aire Tour.

Los boletos para ver al grupo detrás de éxitos como "Oye mi amor" y "Bendita tu luz" se pueden encontrar desde aproximadamente 35 dólares en Detroit, 89 dólares en Houston y 50 dólares en Austin.

Fechas y ciudades de los conciertos

1 de noviembre: Little Caesars Arena, a las 9:00 p. m. — Detroit, Michigan.

Little Caesars Arena, a las 9:00 p. m. — Detroit, Michigan. 6 de noviembre: Toyota Center, a las 8:00 p. m. — Houston, Texas.

Toyota Center, a las 8:00 p. m. — Houston, Texas. 8 de noviembre: Moody Center, a las 8:00 p. m. — Austin, Texas.

Pedro Fernández

Pedro Fernández llevará su música ranchera a Estados Unidos como parte de su gira Ave Fénix Two'r 2026.

El cantante tapatío ofrecerá ocho conciertos durante noviembre en Nueva York, Illinois, Nevada, California, Colorado y Texas.

Los precios de entrada más económicos para sus presentaciones comienzan entre los 37 y 74 dólares, dependiendo de la ciudad.

Fechas y ciudades de los conciertos

4 de noviembre: Infosys Theater en Madison Square Garden — Nueva York, Nueva York.

Infosys Theater en Madison Square Garden — Nueva York, Nueva York. 6 de noviembre: Rosemont Theatre — Rosemont, Illinois.

Rosemont Theatre — Rosemont, Illinois. 12 de noviembre: Pearl Concert Theater en Palms Casino Resort — Las Vegas, Nevada.

Pearl Concert Theater en Palms Casino Resort — Las Vegas, Nevada. 13 de noviembre: Hard Rock Live Sacramento — Wheatland, California.

Hard Rock Live Sacramento — Wheatland, California. 15 de noviembre: Bellco Theatre — Denver, Colorado.

Bellco Theatre — Denver, Colorado. 19 de noviembre: Payne Arena — Hidalgo, Texas.

Payne Arena — Hidalgo, Texas. 20 de noviembre: 713 Music Hall — Houston, Texas.

713 Music Hall — Houston, Texas. 21 de noviembre: Boeing Center at Tech Port — San Antonio, Texas.

Los Tigres del Norte

Tras su presentación en el Tiny Desk, Los Tigres del Norte recorrerán varias ciudades de Estados Unidos como parte de su gira Los Tigres del mundo: El norte es más allá de la frontera.

Los precios de entrada más económicos para sus conciertos comienzan entre los 50 y 106 dólares, dependiendo de la ciudad y la plataforma de venta.

Fechas y ciudades de los conciertos

13 de noviembre: Acrisure Arena, a las 8:00 p. m. — Palm Springs, California.

Acrisure Arena, a las 8:00 p. m. — Palm Springs, California. 14 de noviembre: Pechanga Arena, a las 8:00 p. m. — San Diego, California.

Pechanga Arena, a las 8:00 p. m. — San Diego, California. 20 de noviembre: Palace Theatre, a las 8:00 p. m. — Columbus, Ohio.

Palace Theatre, a las 8:00 p. m. — Columbus, Ohio. 21 de noviembre: Fox Theatre Detroit, a las 8:00 p. m. — Detroit, Michigan.

Fox Theatre Detroit, a las 8:00 p. m. — Detroit, Michigan. 27 de noviembre: CFG Bank Arena, a las 8:30 p. m. — Baltimore, Maryland.

CFG Bank Arena, a las 8:30 p. m. — Baltimore, Maryland. 28 de noviembre: UBS Arena, a las 8:00 p. m. — Long Island, Nueva York.

Recuerda que los precios de los boletos pueden variar según la ubicación de los asientos, la disponibilidad y la plataforma de venta. Además, podrían aplicarse cargos adicionales por servicio.