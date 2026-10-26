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ha encendido las alertas mundiales luego de revelar que prepara un plan de resistencia en caso de que estalle una guerra mundial. ¿Qué está pasando? ¿Qué no nos está diciendo el gobierno? ¿Se acerca una nueva guerra?

De acuerdo con reportes oficiales, el Pentágono está preparando las bases militares de Estados Unidos para que puedan operar por lo menos 90 días sin apoyo externo ante la posibilidad de que estalle un nuevo conflicto próximamente, capaz de paralizar redes eléctricas, cadenas de administraciones o amenazar la infraestructura crítica en suelo estadounidense.

“No queremos depender de la infraestructura municipal civil estándar para gestionar nuestra defensa nacional. Sencillamente, no podemos. Es un riesgo intolerable”, anunció Sean Parnell, portavoz del Pentágono en un comunicado.

Además de este plan, el Pentágono está sentando bases para que las fábricas civiles puedan producir material de defensa durante una posible crisis, además está buscando afianzar cadenas de suministro alternativas y reservas estratégicas para garantizar armas, combustible y otros materiales de primera línea en un conflicto.

Parnell detalló que este plan responde a la iniciativa FORTRESS, que busca asegurar que las Fuerzas Armadas puedan seguir operando durante una guerra mundial aún con deficiencias o corte total de la electricidad o comunicaciones.

El Pentágono planea instalar reactores nucleares portátiles, además de baterías y microrredes que permitan el funcionamiento de las bases militares. “El poder es ahora un arma de fuego. Sin electricidad, se pierden las comunicaciones, el agua, la logística, las líneas de montaje e incluso las estructuras básicas de mando militar”, resaltó Parnell.

“Me di cuenta de que gran parte de nuestra concepción de la defensa nacional se basaba en la anticuada suposición de que dos océanos nos protegerían”, señaló Parnell. “El entiende que ese mundo ya no existe y ya ha allanado el camino para un nuevo enfoque: la Cúpula Dorada, una renovada atención al hemisferio occidental, Groenlandia y Panamá”, agregó.

El portavoz no habló de una guerra específica, sino que propuso un escenario en donde haya un conflicto que se tenga que librar en “múltiples frentes”: “No conviene tomar estas decisiones en medio de un conflicto global en múltiples frentes. Tenemos que tener un plan”, apuntó.

Reino Unido y la Unión Europea también tienen sus planes

La revelación del proyecto FORTRESS se hizo casi a la par de la advertencia lanzada por

Hace unos días, el primer ministro británico Andy Burnham instó a los ciudadanos a prepararse en caso de posibles interrupciones de servicios esenciales, dentro de un contexto preocupante por fenómenos meteorológicos, ciberataques u otras crisis, sin mencionar directamente una guerra.

Burnham instó a prepararse para enfrentar por lo menos 3 días sin electricidad, agua, telecomunicaciones o acceso a internet. El plan de preparación debe incluir suministro de agua embotellada, alimentos no perecederos, linternas y pilas de repuesto, así como dinero en efectivo.

“Vivimos en un mundo en el que los acontecimientos inesperados parecen ser cada vez más frecuentes. Se trata de tener provisiones en casa que les ayuden a sobrellevar esos momentos”, explicó.

Otros países europeos también están afinando planes para hacer frente a crisis sociales, naturales y políticos como Alemania, Francia y Suecia.

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