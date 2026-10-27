Con la llegada de las celebraciones de Día de Muertos y Halloween, organizaciones protectoas de animales en México han alertado sobre el riesgo que corren principalmente los gatos negros y blancos, además de perros con el mismo tipo de pelaje, de ser robados y utilizados prácticas de brujería y satanismo.

Reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a través de su programa CompAnimal, señala que han recibido al menos 203 reportes desde 2023 específicamente relacionados con prácticas esotéricas en seres sintientes expuestos a “situaciones de riesgo por mitos, superstición y rituales que derivan en actos de crueldad”.

Los datos recientemente compartidos sólo son de esta asociación ya que autoridades de otras organizaciones rescatistas y autoridades del orden en otros estados no dan a detalle cifras contundentes porque los casos no suelen ser reportados y no existen estadísticas verificadas.

Otros animales en riesgo por robo y uso en rituales, ofrendas o ceremonias son los cuervos, palomas, cabras, y gallos: “El Consejo exhorta a las familias a tomar precaución y mantenerse alertas ante cualquier situación que pueda comprometer su bienestar”, señala la organización.

¿Cómo proteger a los gatos negros durante Halloween?

Los rescatistas recomiendan mantener a los gatos dentro de casa, evitar que salgan solos a la calle o permanezcan sin supervisión en patios, azoteas o zonas públicas; también piden reforzar puertas y accesos.

Por su parte, se pide extremar precauciones al entregarlos en adopción; aconsejan verificar la identidad de los posibles adoptantes, comprobar las condiciones del hogar y no entregar animales ante solicitudes sospechosas o urgentes. Estas son las medidas de protección que piden aplicar en esta temporada de Halloween:

Mantenerles dentro de casa, en espacios seguros, y evitar que salgan a la calle.

Reforzar la vigilancia y la seguridad de su entorno para evitar sustracciones.

Impedir que personas desconocidas tengan acceso a ellos sin autorización.

Suspender temporalmente la adopción de perros y gatos de pelaje oscuro durante la temporada y reforzar el seguimiento de los procesos de adopción de otros seres sintientes.

Reportar cualquier indicio de actividades clandestinas que impliquen su uso con fines ajenos a su bienestar.

Si alguien presencia una sustracción o un acto de crueldad animal, debe reunir la información disponible sin ponerse en riesgo y denunciar ante las autoridades locales de protección animal o la fiscalía correspondiente.

En Ciudad de México, el Consejo Ciudadano ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas a través del número telefónico 55 5533 5533.

Gratos negros, el estigma por su color y las supersticiones

El estigma a los gatos negros se debe a su supuesto vínculo con la brujería, la muerte y la mala suerte.

El miedo a los gatos negros se remonta a la era medieval cuando un animal negro como los pájaros y los cuervos significaban la muerte. En Italia del siglo XVI, se esperaba una muerte inminente cuando a una persona se le atravesaba un gato negro o se acostaba en el lecho de alguien.

También se creía que si un gato negro caminaba junto a una proseción fúnebre, le asegura la muerte a un miembro de la familia.

Por su parte, la mala fama sobre su relación con la brujería se remonta a los años posteriores a la Edad Media en Europa. Regularmente, los gatos eran cuidados por mujeres solteras a las que la sociedad acusaba de brujas.

En su momento se creía que los gatos con pelajes oscuros eran brujas reencarnadas en cuerpos felinos y que ayudaban a las brujas humanas con sus maleficios.

27 de octubre, día del gato negro