Este martes 27 de octubre, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense, luego de registrar un repunte durante la jornada de ayer, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

De acuerdo con Investing, la depreciación de la moneda mexicana ocurre después de que el real brasileño registrara una recuperación del 1.74% frente al dólar. Además, los inversionistas están atentos a los datos de política monetaria de la Reserva Federal, que se darán a conocer mañana, miércoles 28 de octubre.

Pero ¿a cuánto está el dólar hoy 27 de octubre en México? Aquí te compartimos los precios de compra y venta en Banco Azteca, BBVA, Banamex y Banorte.

¿A cuánto está el dólar hoy 27 de octubre de 2026?

Durante la mañana de este martes, el dólar se cotizaba alrededor de los 18.66 pesos por unidad, de acuerdo con Investing, después de cerrar la jornada del lunes cerca de los 18.55 pesos.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio de referencia de 18.5798 pesos por dólar, correspondiente al FIX determinado por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en Banco Azteca hoy

Este 27 de octubre, el precio del dólar en Banco Azteca es de aproximadamente:

Compra: $17.00 pesos.

$17.00 pesos. Venta: $18.99 pesos.

Precio del dólar en Banorte hoy

El dólar se cotiza en Banorte en:

Compra: $17.50 pesos.

$17.50 pesos. Venta: $19.05 pesos.

Precio del dólar en BBVA hoy

En BBVA, el precio del dólar es de aproximadamente:

Compra: $17.82 pesos.

$17.82 pesos. Venta: $18.95 pesos.

Precio del dólar en Banamex hoy

El dólar se cotiza en Banamex en:

Compra: $18.05 pesos.

$18.05 pesos. Venta: $19.12 pesos.

¿Qué banco tiene el dólar más barato hoy 27 de octubre?

De acuerdo con los precios mencionados, BBVA tiene el precio de venta del dólar más bajo, al cotizarse en 18.95 pesos este martes 27 de octubre.

Recuerda que los precios de compra y venta del dólar pueden cambiar durante el día.