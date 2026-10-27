¿Tu línea de celular es AT&T? Si es así, entonces debes estar atento los próximos días ya que se dio a conocer que la compañía de telefonía móvil estaría entregando cheques de hasta 5,000 dólares a determinados usuarios; dicho depósito se vería reflejado en noviembre. ¿A quiénes les pagarán y por qué? Te contamos todo lo que se sabe.

Millones de clientes de AT&T podrían recibir una compensación económica tras una demanda colectiva de 177 millones de dólares que fue interpuesta por incidentes de seguridad informática sucedidos en 2024, luego de que se diera a conocer que la empresa no protegió los datos de sus clientes.

Entre los datos comprometidos en la filtración se encuentran números de la Seguridad Social de Estados Unidos, direcciones y contraseñas de cuentas, lo que afectó a más de 7.6 millones de titulares de cuentas activas y 65.4 millones de antiguos clientes.

De acuerdo con el New York Post, un tribunal federal otorgó la aprobación final al acuerdo el 2 de octubre y, a menos de que no se presenten apelaciones, entraría en vigor en noviembre, mes en el que podrían comenzar los depósitos.

¿Quiénes califican para recibir hasta 5,000 dólares de AT&T?

Las personas que presentaron reclamaciones válidas antes de las fechas límite son las que recibirán el pago de 5,000 dólares. El New York Post señala que quienes reunían los requisitos debían presentar su reclamación antes del 18 de diciembre de 2025, por lo que presentar una reclamación ahora ya no es posible.

¿Cuándo recibirán el dinero los clientes afectados por AT&T?

Aunque un juez concedió la aprobación definitiva del acuerdo el 2 de octubre de 2026, no se ha publicado una fecha concreta de distribución de los pagos.

Según LiveNOW from FOX, los desembolsos dependen de que termine el periodo correspondiente a posibles apelaciones y de que se complete la revisión de las reclamaciones. Es importante precisar que si no se presentan apelaciones, el acuerdo entrará en vigor el 12 de noviembre de 2026 y los pagos deberán realizarse en un plazo de 60 días.

¿Todos los clientes de AT&T recibirán un cheque de 5,000 dólares?

No en todos los casos ya que los 5,000 dólares son el límite máximo de una modalidad de compensación para pérdidas económicas comprobables relacionadas con los incidentes. Para saber cuánto exactamente podrías recibir, puedes consultarlo directamente con AT&T.