Si hay una ciudad que sabe aprovechar la temporada invernal al máximo, esa es Québec. La nieve, las luces festivas, los eventos culturales y las actividades al aire libre forman parte de la identidad de esta histórica ciudad canadiense, que cada año atrae a viajeros en busca de paisajes de cuento y experiencias únicas.

Para la temporada de invierno 2026-2027, Québec suma nuevas atracciones que prometen enriquecer aún más su oferta turística, desde espacios culturales de talla internacional hasta innovadoras experiencias sobre el agua.

Un destino que vive el invierno intensamente

La llegada del invierno transforma a Québec en un escenario lleno de actividades. Desde noviembre, el ambiente navideño invade las calles de la Ciudad Vieja con el tradicional Mercado Navideño Alemán y diversas celebraciones que se extienden hasta Año Nuevo.

Más adelante, la ciudad se entrega por completo al famoso Carnaval de Invierno de Québec, uno de los festivales invernales más importantes del mundo. A ello se suman clásicos imperdibles como el icónico Hôtel de Glace, el único hotel de hielo de América del Norte, así como las atracciones y parques de nieve de Village Vacances Valcartier.

Ahora, la temporada 2026-2027 incorpora novedades que combinan arte, deporte, gastronomía, tecnología y entretenimiento para todas las edades.

Un nuevo espacio cultural dedicado a Jean Paul Riopelle

Los amantes del arte tendrán un motivo adicional para visitar la ciudad gracias a la apertura del Espacio Riopelle – Pabellón Michael Audain, ubicado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Québec.

Este nuevo recinto rinde homenaje a Jean Paul Riopelle, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia de Québec. El espacio destaca por su arquitectura contemporánea, amplios ventanales y terrazas que integran el entorno natural con las exposiciones.

Los visitantes podrán recorrer cuatro exposiciones permanentes y experiencias inmersivas diseñadas para estimular los sentidos y ofrecer una conexión más profunda con la obra del reconocido artista.

Québec será sede de los Juegos de Canadá

Después de seis décadas, la ciudad volverá a albergar los Juegos de Canadá, que se celebrarán del 27 de febrero al 14 de marzo de 2027.

El evento reunirá a miles de atletas, entrenadores, patrocinadores y medios de comunicación de todo el país, convirtiendo a Québec en el centro del deporte canadiense durante varias semanas.

Para los visitantes, será una oportunidad excepcional de presenciar competencias de alto nivel y conocer a las futuras estrellas del deporte nacional en algunas de las instalaciones deportivas más importantes de la región.

La primera sauna flotante llega al Puerto Viejo

Una de las novedades más llamativas del invierno será la inauguración de la primera sauna flotante de la región.

Ubicada en Bassin Louise, en el Puerto de Québec, esta experiencia combinará bienestar y naturaleza sobre las aguas del majestuoso río San Lorenzo.

La instalación ocupará una barcaza de aproximadamente 325 metros cuadrados y tendrá capacidad para recibir a más de 75 personas. Además de las áreas de sauna, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia de inmersión y natación, creando un contraste único entre el calor del recinto y las temperaturas del invierno canadiense.

Su apertura está prevista para diciembre y promete convertirse en una de las experiencias más originales de la temporada.

Un minigolf fantástico para toda la familia

Las familias encontrarán una nueva aventura en Méga Parc, dentro de Les Galeries de la Capitale.

Se trata de Atlas Mini-Golf, un recorrido temático de 18 hoyos protagonizado por Monsieur Tourne-Tête, el personaje creador de Méga Parc.

La atracción transporta a los visitantes a diferentes universos imaginarios que van desde las profundidades del océano hasta extensos paisajes desérticos. Con escenarios coloridos y una narrativa interactiva, busca ofrecer una experiencia entretenida para niños, jóvenes y adultos. La inauguración está programada para este otoño.

Un viaje virtual a través de 3,500 millones de años de historia

La tecnología también tendrá un papel destacado con Crónicas de la Vida, una nueva experiencia inmersiva desarrollada por Expériences Infinity.

Durante 45 minutos, los participantes podrán recorrer de manera virtual los principales momentos de la evolución de la vida en la Tierra, viajando a través de 3,500 millones de años de historia.

Gracias a la realidad virtual de libre exploración, los visitantes podrán desplazarse físicamente por distintos escenarios, interactuar con los entornos y convertirse en parte de la narrativa. La experiencia está disponible para personas a partir de los ocho años y combina educación, entretenimiento y tecnología de vanguardia.

Una escena gastronómica en constante crecimiento

Además de las atracciones y eventos, Québec continúa fortaleciendo su reputación como destino gastronómico.

La ciudad mantiene una constante apertura de restaurantes que ofrecen desde cocina internacional hasta propuestas locales innovadoras. Ya sea para disfrutar de una comida rápida, una experiencia gourmet de varios tiempos o descubrir nuevos sabores, los visitantes encontrarán opciones para complementar cualquier itinerario invernal.

Un invierno lleno de novedades

Con la apertura de nuevos espacios culturales, experiencias inmersivas, atracciones familiares y la llegada de grandes eventos deportivos, Québec demuestra una vez más por qué es uno de los destinos invernales más atractivos de Canadá.

Entre paseos por calles históricas cubiertas de nieve, festivales emblemáticos, saunas flotantes y aventuras de realidad virtual, el invierno 2026-2027 promete ofrecer una combinación perfecta de tradición e innovación para quienes buscan vivir la magia de la temporada en uno de los rincones más encantadores de América del Norte.