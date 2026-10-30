Cada año, millones de familias mexicanas preparan altares, colocan flores de cempasúchil y encienden veladoras para recibir a sus seres queridos durante el Día de Muertos.

Sin embargo, pocas personas conocen que esta celebración se divide en fechas específicas, cada una dedicada a distintos tipos de almas. Entre ellas destaca el 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos, una jornada especialmente dedicada a los niños fallecidos, también llamados "muertos chiquitos".

Esta tradición forma parte de una de las expresiones culturales más importantes de México. Según la creencia popular, las almas regresan temporalmente al mundo de los vivos para reunirse con sus familias, quienes las reciben con ofrendas llenas de significado, alimentos, flores, fotografías y objetos que disfrutaban en vida.

¿Qué es el Día de Todos los Santos?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, fecha en la que, de acuerdo con la tradición mexicana y lo señalado por el Gobierno de México, regresan las almas de los niños fallecidos y de quienes llevaron una vida ejemplar.

Mientras tanto, el 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos, está dedicado a la llegada de las almas de los adultos.

La celebración tiene raíces prehispánicas. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los pueblos mexicas realizaban ceremonias para honrar a sus muertos después de las cosechas, entre septiembre y noviembre. Con la llegada de los españoles, estas prácticas se fusionaron con las festividades católicas, dando origen a la tradición que se conserva hasta nuestros días.

¿Cuándo llegan los niños durante el Día de Muertos?

La tradición popular señala que las almas regresan de manera escalonada entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre.

Calendario del Día de Muertos

28 de octubre Llegan las personas que murieron de forma accidental o aquellas cuyas almas no pudieron concluir su camino.

29 de octubre Se recuerda a quienes fallecieron ahogados.

30 de octubre Llegan las ánimas olvidadas, personas sin familiares o sin alguien que las despidiera.

31 de octubre Es el turno de los niños que murieron antes de recibir el bautismo.

1 de noviembre Día de Todos los Santos Inocentes. Llegan las almas de los niños fallecidos.

2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos. Llegan las almas de los adultos.

¿Qué lleva la ofrenda para los niños?

Las ofrendas dedicadas a los pequeños tienen elementos distintos a las que se preparan para los adultos. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estos son algunos de los objetos más representativos:

Comida sin chile

Los alimentos destinados a los niños no deben contener picante ni condimentos fuertes. La tradición señala que estos ingredientes podrían causarles daño.

Flores y velas blancas

El color blanco simboliza la pureza y la inocencia de los niños difuntos, por lo que tanto las flores como las veladoras suelen colocarse en este tono.

Dulces de alfeñique

Las figuras elaboradas con azúcar son uno de los elementos más tradicionales de estas ofrendas. Con el alfeñique se crean animalitos, flores, ataúdes, canastas y pequeñas representaciones relacionadas con la festividad.

Juguetes

Se acostumbra colocar los juguetes favoritos de los niños para que puedan divertirse durante su visita simbólica al hogar.

Pan de muerto miniatura

Una de las recomendaciones tradicionales es ofrecer pan de muerto en tamaño pequeño. También pueden colocarse frutas, tortillitas y dulce de calabaza.

Agua

Este elemento es indispensable en prácticamente todos los altares. Simboliza la vida y sirve para que las ánimas calmen su sed después del largo viaje desde el mundo espiritual.

Más allá de las creencias, el Día de Muertos representa una oportunidad para recordar a quienes ya no están y mantener vivo su legado. Cada flor, fotografía, vela o platillo colocado en la ofrenda busca honrar la memoria de los seres queridos y fortalecer una tradición que ha pasado de generación en generación.

Por ello, cuando llegue el 1 de noviembre de 2026, miles de hogares mexicanos volverán a encender sus altares para recibir a los más pequeños, en una de las fechas más emotivas y significativas del calendario del Día de Muertos.