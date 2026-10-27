Si eres mexicano, vives en Estados Unidos y no quieres perderte la celebración del Día de Muertos, aquí te compartimos cinco eventos gratuitos donde podrás honrar a tus seres queridos y compartir esta tradición con familiares y amigos.

Desde festivales de altares y procesiones hasta música en vivo y actividades culturales, estas son algunas de las opciones para celebrar el Día de Muertos 2026 en Estados Unidos.

1. San Francisco: Festival de Altares

Si vives en San Francisco, no te puedes perder el Festival de Altares, organizado por Marigold Project, donde podrás crear tu propio altar con registro previo.

A través de Instagram, los organizadores resumen el evento en cuatro palabras: "altares, arte, ceremonia y comunidad".

Además, destacan que habrá "danza, poesía, oración y música dentro y fuera del escenario principal".

Ubicación: Parque Potrero del Sol (La Raza), 2827 Cesar Chavez Street, La Misión, San Francisco.

Parque Potrero del Sol (La Raza), 2827 Cesar Chavez Street, La Misión, San Francisco. Fecha: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Horario: De 4:00 p. m. a 10:00 p. m. La creación de altares comenzará a las 10:00 a. m.

De 4:00 p. m. a 10:00 p. m. La creación de altares comenzará a las 10:00 a. m. Precio: Entrada gratuita.

2. Washington, DC: Día de Muertos en The Wharf

Si te encuentras en Washington, DC, puedes asistir a la celebración de Día de Muertos en The Wharf.

El evento contará con música en vivo, presentaciones culturales, una procesión comunitaria, altares y comida.

También habrá actividades para los niños, como pintura de caras y decoración de calaveras de azúcar.

Ubicación: 608 Wharf St SW, Washington, DC 20024-3590, Estados Unidos.

608 Wharf St SW, Washington, DC 20024-3590, Estados Unidos. Fecha: 1 de noviembre.

1 de noviembre. Horario: De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

De 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Precio: Entrada gratuita.

3. Los Ángeles: Día de Muertos en Forest Lawn

Los Ángeles es otra de las ciudades de Estados Unidos donde puedes celebrar el Día de Muertos.

En el evento organizado por Forest Lawn, podrás disfrutar de altares, expresiones culturales, presentaciones de grupos folclóricos, música de mariachi y marionetas.

Ubicación: Forest Lawn, en Glendale, Covina Hills y Cypress.

Forest Lawn, en Glendale, Covina Hills y Cypress. Fecha: 1 de noviembre.

1 de noviembre. Horario: De 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

De 12:00 p. m. a 3:00 p. m. Precio: Entrada gratuita.

4. San Diego: Día de Muertos en Sherman Heights

Otra opción en California es la celebración del Día de Muertos del Centro Comunitario Sherman Heights.

Las actividades comenzaron el 15 de octubre y terminarán el 2 de noviembre, por lo que todavía puedes disfrutar de algunos eventos.

De acuerdo con su página oficial, el 1 de noviembre podrás visitar altares y jugar a la lotería de muertos.

Mientras que el 2 de noviembre se realizará una procesión a la luz de las velas, acompañada de danza azteca, copal y tambores.

Ubicación: 2258 Island Avenue, San Diego, CA 92102.

2258 Island Avenue, San Diego, CA 92102. Fechas: 1 y 2 de noviembre.

1 y 2 de noviembre. Horarios:



Precio: Eventos gratuitos.

5. Florida: Día de Muertos 2026 – Un umbral entre mundos

Si te encuentras en Florida, no te puedes perder Día de Muertos 2026 – Un umbral entre mundos, organizado por el Consulado General de México en Miami, en colaboración con REED Global Experience y JOY Group, con el apoyo de la Ciudad de Coral Gables.

De acuerdo con su página oficial, el evento incluirá "música, danza, expresiones artísticas, gastronomía y actividades para toda la familia".

Además, podrás participar en el Concurso de Catrinas de Mictlán 2026, que requiere inscripción previa.