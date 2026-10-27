Heidi Klum se robó los suspiros de sus fanáticos en redes sociales al compartir una fotografía en la que hace alarde de su silueta de infarto a la orilla de la piscina en topless, disfrutando de su día de descanso y bronceándose.

En la imagen que se hizo viral en Instagram, la supermodelo aparece posando de espaldas, ataviada sólo con un bikini de cintura alta negro y una gorra de béisbol con la visera hacia atrás.

Heidi presumió su trabajada silueta y piel bronceada posando con los brazos hacia arriba, con su cabellera rubia cubriendo parte de su espalda y sentada a la orilla de la piscina.

Junto a la modelo aparece una acompañante vestida de negro, al parecer es su hija Leni Klum, quien se ha hecho popular en redes sociales y ha firmado con grandes marcas de moda luego de aparecer en varias campañas publicitarias con su madre, incluida algunas de Intimissimi modelando lencería combinada.

Desde hace unos días, la celebridad alemana ha dado de qué hablar en redes sociales y entre la prensa internacional, esto debido a su esperada fiesta anual de Halloween.

En Instagram ha estado compartiendo detalles de lo que será su disfraz de este año, aunque no ha revelado de qué personaje se tratará. De acuerdo con las últimas fotografías compartidas, su indumentaria llevará piezas realistas de órganos humanos. “¿Cuál es mi disfraz? Falta una semana”, escribió bajo la publicación adelantando que su fiesta será el siguiente fin de semana.

Sus seguidores comentaron que el disfraz parece “muy sangriento” y otros más predijeron que se tratará de un disfraz de zombie como los de la serie The Last of Us. En una entrevista dada a People, Heidi dijo sobre su disfraz: “Combina muy bien con vino tinto. Es muy sangriento”.

La supermodelo alemana se hizo fama en esta temporada de Halloween por las fiestas anuales que suele dar en Nueva York, con un sinfín de celebridades invitadas, además de espectáculos únicos y sus disfraces inesperados y sorprendentes.

La celebridad no es la única anfitriona en dichas fiestas, sino que su marido, el músico de Tokio Hotel Tom Kaulitz, también se une a las celebraciones con disfraces combinados e igual de insólitos.

En varias entrevistas que ha dado sobre las fiestas y sus atuendos, Heidi ha dicho que siempre apuesta por lo espectacular y la creatividad antes que la comodidad, de hecho ha dicho que suele sentirse claustrofóbica cuando se está preparando y tiene todas las estructuras de su disfraz y el maquillaje encima de ella.

“Me aseguro de no beber nada horas antes de ponerme el disfraz, ya sé que no hay manera de ponérmelo y quitármelo. Para mí, Halloween se trata de transformarse y ser creativa”, señaló.

Y agregó: “Me alegra que la gente aprecie la creatividad y el esfuerzo que pongo en crear este disfraz, así como todos los que hice en el pasado”. Se sabe que la modelo trabaja con creativos como Mike Marino, experto en efectos especiales para crear cada diseño.