La mexicana Charlyn Corral se llevó ayer el Trofeo Gerd Müller como mejor goleadora del año durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, un logro que le valió el reconocimiento internacional.

Originaria de Ecatepec, Estado de México, la futbolista fue elogiada por medios extranjeros que destacaron su trayectoria y el histórico reconocimiento. Pero ¿qué dijeron de ella? Aquí te contamos y, además, respondemos seis preguntas para que la conozcas mejor.

¿Qué destacó la prensa extranjera de Charlyn Corral?

Medios internacionales como Los Angeles Times destacaron que Corral se convirtió en la primera mexicana, tanto en la categoría femenil como en la varonil, en recibir este galardón.

Asimismo, el diario estadounidense señaló que la delantera marcó 20 goles en 21 partidos de la Liga MX y obtuvo el tercer lugar en la Copa de Campeones W 2026 de la Concacaf.

Por su parte, beIN SPORTS USA resaltó que Corral se ha convertido en la máxima goleadora en la historia del Club Pachuca femenil.

El medio deportivo también señaló que este premio "representa un momento importante en el desarrollo continuo y la visibilidad del fútbol femenino".

Además, consideró que la hazaña de la jugadora de las Tuzas "puede ayudar a inspirar a la próxima generación de niñas mexicanas que sueñan con llegar a lo más alto del fútbol mundial".

Biografía de Charlyn Corral: edad, estatura, pareja y trayectoria

¿Cuántos años tiene Charlyn Corral?

Charlyn Corral nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Cuánto mide Charlyn Corral?

La futbolista mexicana mide 1.52 metros.

¿Quién es el hermano de Charlyn Corral?

Su hermano es George Corral, quien también es futbolista y juega como lateral derecho.

A lo largo de su carrera ha pasado por clubes como América, Puebla y Venados. Actualmente se encuentra sin equipo.

¿Quién es la pareja de Charlyn Corral?

Por el momento, se desconoce si Charlyn Corral tiene pareja, ya que la goleadora mantiene su vida personal en privado.

¿En qué equipo juega Charlyn Corral?

Desde 2021, Charlyn Corral juega para el Pachuca Femenil. Anteriormente formó parte del club finlandés Merilappi United y de los clubes españoles Atlético de Madrid y Levante Unión Deportiva.

Además, ha formado parte de la Selección Femenina de México, asistiendo a dos mundiales.

¿Cuántos goles marcó Charlyn Corral en la temporada 2025-2026?

Durante la temporada 2025-2026, la delantera del Pachuca registró las siguientes estadísticas: