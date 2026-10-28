El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, una tradición que combina creencias prehispánicas y elementos heredados de la época colonial para recordar y honrar a quienes ya partieron. Aunque las fechas más conocidas son el 1 y 2 de noviembre, en muchas regiones del país las conmemoraciones comienzan desde los últimos días de octubre con la instalación de altares y ofrendas.

Dentro de esta tradición existe un calendario especial que asigna un día a distintos tipos de difuntos. El 28 de octubre tiene un significado particular, pues está dedicado a las almas de quienes fallecieron de forma repentina o trágica, razón por la que muchas familias preparan ese día una ofrenda especial para recibirlas.

¿Qué se celebra el 28 de octubre en Día de Muertos?

De acuerdo con diversas tradiciones populares mexicanas, el 28 de octubre es la fecha en la que regresan al mundo de los vivos las almas de las personas que murieron en accidentes, actos de violencia o circunstancias inesperadas.

Se cree que ese día regresan quienes no pudieron concluir su camino de vida de manera natural y que, simbólicamente, vuelven a reunirse con sus seres queridos para recibir las ofrendas preparadas en su honor.

Por ello, muchas familias aprovechan esta fecha para encender veladoras, colocar fotografías y recordar especialmente a quienes fallecieron de manera repentina.

Calendario de llegada de las almas en Día de Muertos

Según las tradiciones que se conservan en distintas regiones de México, el calendario se desarrolla de la siguiente manera:

28 de octubre: Llegan las almas de quienes murieron en accidentes, tragedias o situaciones violentas.

29 de octubre: Se dedica a recordar a las personas fallecidas por ahogamiento.

30 de octubre: Se honra a las ánimas olvidadas o aquellas que no tienen familiares que las recuerden.

31 de octubre: Llegan las almas de los niños que no nacieron o que fallecieron sin haber recibido el bautismo.

1 de noviembre: Conocido como el Día de Todos los Santos, está dedicado a los niños fallecidos.

2 de noviembre: Es el Día de los Fieles Difuntos, fecha destinada a recordar a los adultos que ya partieron.

¿Qué se les pone en la ofrenda a las almas que llegan el 28 de octubre?

La tradición señala que las ofrendas deben incluir los elementos esenciales que ayudan a guiar y recibir a los difuntos durante su visita al mundo terrenal. Además de colocar las fotografías de los seres queridos, es común incluir sus alimentos y bebidas favoritas.

Entre los elementos más importantes del altar destacan:

Veladoras y cirios: Representan la luz que ilumina el camino de las almas y les ayuda a encontrar el hogar donde son esperadas.

Incienso o copal: Su aroma se utiliza para purificar el ambiente y alejar las malas energías.

Agua: Se coloca para aliviar la sed de los difuntos después de su largo recorrido.

Sal: Simboliza la purificación y ayuda a que el espíritu no se corrompa durante su estancia.

Flor de cempasúchil: Su característico color naranja y su aroma sirven como guía para que las almas encuentren el camino hasta la ofrenda.

Pan de muerto: Es uno de los símbolos más representativos de la festividad y representa el ciclo entre la vida y la muerte.

Frutas y alimentos: Se acostumbra colocar las comidas, dulces o bebidas preferidas de la persona fallecida.

Calaveritas: Tradicionalmente elaboradas de azúcar, chocolate o amaranto, recuerdan la presencia constante de la muerte como parte de la vida.

Papel picado: Representa el aire, uno de los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza presentes en los altares.

Fotografías: Son el elemento más personal y emotivo de la ofrenda, ya que identifican a la persona que se honra.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Día de Muertos tiene origen en las antiguas culturas mesoamericanas, que rendían homenaje a sus difuntos después de las cosechas. Con la llegada de los españoles, estas costumbres se fusionaron con celebraciones católicas, dando origen a la tradición que hoy conocemos.

Por ello, cada elemento de la ofrenda tiene un significado especial y busca mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en la memoria de sus familias.

Si tienes un familiar o ser querido que falleció en un accidente o en circunstancias trágicas, puedes dedicarle un espacio especial en tu altar colocando su fotografía, sus comidas favoritas, flores de cempasúchil y una veladora encendida en su memoria.