Jennifer Lawrence reveló que vivió una experiencia incómoda durante el rodaje de una película en la que tuvo que realizar escenas de desnudo. ¿Qué pasó? Aquí te contamos.

Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, la actriz de Los Juegos del Hambre contó que tuvo que "ponerse firme" con los jefes de una producción, luego de que miembros del equipo que no estaban autorizados estuvieran presentes durante la grabación de sus escenas de desnudo.

"Hubo un caso en el set en el que había miembros del equipo que no estaban autorizados a estar presentes mientras rodaba escenas de desnudos, y me puse firme al respecto", declaró.

Lawrence, de 36 años, también expresó su preocupación por las actrices que apenas comienzan su carrera en la industria, pues consideró importante establecer límites para evitar que otras jóvenes pasen por situaciones similares.

"Simplemente porque, si no establecemos ese tipo de principios al nivel en el que lo estamos haciendo ahora, ya sabes, ¿qué diablos le va a pasar a una chica de 18 años?", dijo.

Lawrence explicó que, en una situación hipotética, una joven actriz podría sentirse presionada y ceder a que miembros no autorizados la vieran desnuda, a pesar de sentirse incómoda.

“Si ella llega y hay personas que no han sido autorizadas, se va a encontrar en una situación en la que se preguntará: ‘¿Digo algo y me gano la fama de ser difícil? ¿O simplemente dejo que estas personas, con las que no me siento cómoda al verme desnuda, me vean desnuda?' Por eso era importante para mí explicarles a las personas por qué eso no estaba bien”, dijo.

Aunque la actriz de No Hard Feelings no reveló de qué película se trataba, su primera escena de desnudo fue en Red Sparrow (2018), dirigida por Francis Lawrence.

Jennifer Lawrence regresa a Los Juegos del Hambre

Durante el mismo podcast, Jennifer Lawrence confirmó que aparecerá junto a Josh Hutcherson en la precuela Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, y calificó la experiencia como "increíble".

"Fue muy emotivo. Josh [Hutcherson] y yo no podíamos ir al baño sin abrazarnos. Fue tan hermoso", agregó.

Lawrence contó que la experiencia fue "una locura" porque volvió a trabajar con el mismo equipo de las películas originales, así como con los actores Josh Hutcherson y Woody Harrelson, a quienes adora.

“Fue una locura porque era el mismo equipo. Eran los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con el que he trabajado un millón de veces porque lo adoro, y Josh y Woody”.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se estrenará el 19 de noviembre de 2026 en México y el 20 de noviembre en Estados Unidos.