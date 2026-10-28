Tom Cruise quedó fascinado con la elegancia y el carisma de Kate Middleton durante el estreno de su película Digger en Londres, y sus halagos ahora alimentan rumores sobre una supuesta incomodidad del príncipe William.

El actor acompañó a la princesa de Gales por las escaleras del evento y elogió su belleza frente a las cámaras. Sin embargo, la versión de que William habría reaccionado con celos procede de fuentes anónimas citadas por Radar Online y no ha sido confirmada de manera independiente.

El momento ocurrió el 22 de septiembre de 2026, cuando William y Kate asistieron a la premier mundial de Digger, en el cine Odeon Luxe Leicester Square. Para la ocasión, la princesa lució un vestido morado de Jenny Packham y el collar de amatistas de la Reina Madre, una joya histórica que complementó su atuendo.

Su encuentro con Cruise acaparó la atención de los fotógrafos, especialmente cuando el protagonista de Misión imposible le ofreció la mano para ayudarla a bajar las escaleras y no la soltó.

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¿Qué dijo Tom Cruise sobre Kate Middleton?

El actor estadounidense no escatimó elogios al hablar de la princesa. Destacó su sentido del humor, inteligencia y personalidad, además de describir a la pareja real como carismática y elegante. Sobre el vestido morado que Kate eligió para la ocasión, Cruise fue contundente: le pareció espectacular.

Pero el comentario que más llamó la atención estuvo dirigido a William. Cruise lo felicitó por su matrimonio con Kate y le dijo, entre sonrisas, que había hecho una buena elección.

La frase provocó comentarios por la manera tan entusiasta en que el actor se refirió a la princesa, aunque el intercambio público no demuestra que exista algún conflicto entre los dos hombres.

¿William está celoso de la atención que recibe Kate de Tom Cruise?

Según una fuente citada por el medio estadounidense, el príncipe William habría sentido molestia al ver la atención que Cruise dedicaba a su esposa durante el estreno.

La publicación incluso asegura que la escena en la que el actor tomó la mano de Kate Middleton habría contribuido a la supuesta tensión.

El medio citó: “Tom se ilumina por completo cuando está cerca de Kate. Piensa que es hermosa, encantadora e increíblemente impresionante. No es que esté intentando quitársela a William. Simplemente está deslumbrado por ella, como todos los demás”.

El encuentro tampoco fue el primero entre la estrella de Hollywood y los príncipes de Gales. En mayo de 2022, durante el estreno británico de Top Gun: Maverick, Cruise también ofreció su mano a Kate para ayudarla a subir unas escaleras. Desde entonces, el actor ha coincidido con la pareja en otros eventos, incluido Wimbledon, donde compartieron espacio en el palco real.

La relación entre Cruise y la familia real británica viene de años atrás. El actor ha participado en acontecimientos vinculados con la monarquía y ha expresado públicamente su admiración por William y Kate.