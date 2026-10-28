Al menos 64 personas fallecieron y decenas resultaron heridas el miércoles en la colisión de dos trenes a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, según el balance provisional del segundo grave siniestro ferroviario en España este año.

Este accidente se produce en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejara 46 fallecidos en enero.

Sobre las vías, podían verse los dos largos convoyes, uno blanco de la compañía Renfe empotrado en uno rojo de Iryo, descarrilados en parte tras el choque.

"Estamos hablando de (...) aproximadamente 64" fallecidos, indicó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", agregó.

Del centenar de heridos registrados hasta ahora, 58 estaban siendo atendidos en hospitales, informó el gobierno regional, 15 de ellos muy graves.

- "Olor a accidente" -

En el lugar del accidente, ocurrido en una larga recta con aparente buena visibilidad, se viven escenas de caos.

El paisaje era "desolador. Horrible, había un olor a accidente, a metal", describió a la AFP Manuel Ortiz, un vecino de 49 años que estuvo toda la mañana trasladando a pasajeros que salían por su propio pie.

En la zona sobrevolaban helicópteros y había un importante despliegue de los servicios de emergencia. El Ministerio del Interior desplegó asimismo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Ante un posible incremento de las necesidades, el centro de transfusión de sangre de la Comunidad de Madrid hizo un llamamiento "urgente" a la donación.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se declaró "consternado" en X y se desplazará a Urda al inicio de la tarde, indicó su equipo.

Su Partido Socialista suspendió todas sus actividades de campaña durante la jornada. De su parte, el líder de la oposición de derecha y principal rival de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, se declaró "muy preocupado".

- "Desgracia terrible" -

El siniestro se produjo sobre las 08H54 locales (07H54 GMT) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, informó una portavoz del servicio de emergencias regional a la AFP.

La compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren había partido a las 08H00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, y expresó todo su apoyo a las personas afectadas.

Desde un acto cerca de Valencia (este), el rey de España, Felipe VI, lamentó "esa desgracia terrible" y transmitió a las familias su pésame y apoyo "en un momento tan duro, tan difícil".

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad ante este "drama ferroviario terrible" y la Comisión Europea propuso "ayuda a las autoridades españolas".

"Hoy Europa llora", afirmó la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

En un país de nuevo conmocionado, la Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de los 24 partidos previstos hoy en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Con 4.000 kilómetros de vía s, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros, en el que es el segundo país más visitado del mundo cada año.

Aquel accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo descarriló antes de chocar con otro de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derechas y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

El accidente de Adamuz era, hasta ahora, la mayor catástrofe ferroviaria en España desde el trágico descarrilamiento de un tren Alvia en 2013 en la región de Galicia, en el noroeste.