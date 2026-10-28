Miles de personas buscan protección en Estados Unidos cada año debido a situaciones de persecución o temor fundado de sufrir daños en sus países de origen. El proceso de asilo está regulado por las leyes migratorias estadounidenses y es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Si estás considerando solicitar asilo en Estados Unidos en 2026, aquí los requisitos, quién puede calificar y cuáles son los pasos oficiales para presentar una solicitud ante las autoridades migratorias.

¿Qué es el asilo en Estados Unidos?

El asilo es una forma de protección que puede otorgarse a personas que ya se encuentran físicamente en Estados Unidos y que no pueden regresar a su país porque han sufrido persecución o tienen un temor fundado de sufrirla.

Una persona puede solicitar asilo por persecución relacionada con:

Raza.

Religión.

Nacionalidad.

Opinión política.

Pertenencia a un grupo social particular.

¿Quién puede solicitar asilo en Estados Unidos?

De acuerdo con USCIS, para solicitar asilo generalmente debes:

Estar físicamente presente en Estados Unidos.

Demostrar que has sufrido persecución o que tienes un temor fundado de sufrirla en tu país de origen.

Relacionar dicha persecución con alguna de las cinco categorías protegidas por la ley migratoria estadounidense.

Regla del plazo de un año

Uno de los requisitos más importantes es presentar la solicitud dentro del primer año después de tu llegada más reciente a Estados Unidos. Sin embargo, existen excepciones limitadas para ciertos casos relacionados con cambios de circunstancias o situaciones extraordinarias.

Por esta razón, es recomendable iniciar el trámite lo antes posible y conservar evidencia de la fecha de entrada al país.

Formulario oficial para solicitar asilo

La solicitud se presenta mediante el Formulario I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal. Este documento es utilizado para pedir asilo y protección contra la expulsión de Estados Unidos.

El solicitante puede incluir en ciertos casos a su cónyuge y a sus hijos solteros menores de 21 años que se encuentren en Estados Unidos.

Cómo solicitar asilo en Estados Unidos paso a paso

Paso 1: Verifica que cumples con los requisitos

Antes de iniciar el trámite, confirma que tu situación encaja dentro de las causales de asilo reconocidas por la legislación estadounidense y que te encuentras físicamente en el país.

Paso 2: Completa el Formulario I-589

Debes llenar cuidadosamente el Formulario I-589, proporcionando información personal, antecedentes de viaje y una explicación detallada de las razones por las que solicitas protección.

Es fundamental que la información sea veraz y consistente con cualquier documento o declaración presentada ante autoridades migratorias.

Paso 3: Reúne pruebas y evidencia

Aunque cada caso es diferente, pueden resultar útiles documentos que respalden tu solicitud, como:

Reportes policiales.

Artículos de prensa.

Expedientes judiciales.

Informes médicos.

Declaraciones de testigos.

Pruebas sobre la situación del país de origen.

Paso 4: Envía la solicitud a USCIS

La solicitud debe presentarse siguiendo las instrucciones oficiales de USCIS para el Formulario I-589. La agencia publica en su sitio web las direcciones y procedimientos actualizados para cada tipo de caso.

Paso 5: Acude a la cita biométrica

Después de recibir la solicitud, USCIS normalmente programa una cita para la toma de datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía.

Paso 6: Asiste a la entrevista de asilo

Posteriormente, el solicitante recibe una cita para una entrevista con un oficial de asilo. Durante esta etapa deberá explicar su caso y responder preguntas relacionadas con su solicitud.

Desde agosto de 2026, USCIS aplica reglas más estrictas para la reprogramación de entrevistas y exige circunstancias excepcionales para justificar cambios de fecha.

Paso 7: Espera la decisión

Tras analizar la solicitud, la evidencia y la entrevista, USCIS emitirá una decisión sobre el caso. Dependiendo de las circunstancias, la agencia puede aprobar el asilo o remitir determinados casos a procedimientos migratorios adicionales.

¿Se puede obtener permiso de trabajo mientras el caso está pendiente?

Los solicitantes de asilo pueden ser elegibles para solicitar autorización de empleo bajo ciertas condiciones establecidas por las leyes migratorias estadounidenses. Las reglas específicas pueden variar según el tiempo que lleve pendiente la solicitud y otros requisitos establecidos por USCIS.

¿Qué beneficios tiene obtener asilo?

Si el asilo es aprobado, la persona puede:

Permanecer legalmente en Estados Unidos.

Solicitar autorización de empleo.

Pedir ciertos beneficios para familiares elegibles.

Solicitar la residencia permanente (Green Card) después de cumplir los requisitos establecidos por la ley.

Recomendaciones antes de presentar una solicitud de asilo

Presenta la solicitud dentro del plazo legal de un año.

Conserva pruebas que respalden tu historia.

Revisa cuidadosamente cada respuesta del formulario.

Mantén actualizada tu dirección ante las autoridades migratorias.

Asiste puntualmente a todas las citas y entrevistas programadas por USCIS.