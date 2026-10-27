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Los gastos médicos en Estados Unidos pueden representar una carga importante para las familias, especialmente cuando una persona se jubila, pierde su seguro del trabajo o tiene ingresos limitados. Por eso, conocer los programas públicos de salud disponibles puede ayudar a encontrar opciones para pagar consultas, hospitalizaciones, medicamentos y otros servicios. ¿Conoces qué es Medicare y Medicaid? Aquí te contamos en qué consiste cada uno, qué cubren y cómo te ayudan a cuidar tu salud.

Dos de los programas más importantes en Estados Unidos son Medicare y Medicaid. Aunque sus nombres son parecidos, tienen requisitos de elegibilidad, formas de financiamiento y coberturas diferentes.

¿Qué es el Medicare y para qué sirve?

Medicare es un programa de cobertura de seguridad social federal dirigido principalmente a personas de 65 años o más y a ciertos beneficiarios con discapacidad.

¿Qué es el Medicaid en Estados Unidos?

Medicaid es un programa conjunto del gobierno federal y de los gobiernos estatales de Estados Unidos que proporciona seguro médico gratuito o de bajo costo a personas y familias con ingresos y recursos económicos limitados.

¿Cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid?

Medicare está dirigido principalmente a personas mayores de 65 años, así como a algunas personas más jóvenes con determinadas discapacidades o enfermedades. Por su parte, Medicaid es un programa que ofrece cobertura médica a personas que cumplen criterios económicos y otras condiciones de elegibilidad.

¿Qué cubre Medicare en Estados Unidos?

El programa se divide en cuatro partes principales:

  • Parte A: hospitalización
  • Parte B: consultas médicas y atención ambulatoria
  • Parte C: Medicare Advantage
  • Parte D: medicamentos recetados.

¿Quién puede solicitar Medicare?

De acuerdo con la página oficial del gobierno de Estados Unidos, este seguro está diseñado para las personas que tienen 65 años o más, pero también se puede acceder si se encuentra en los siguientes casos:

-Tiene una discapacidad

-Padece una enfermedad renal en etapa final (ESRD, sigla en inglés)

-Tiene la enfermedad de Lou Gehrig (ALS, sigla en inglés).

¿Medicare es gratis?

No necesariamente. Algunas personas pueden recibir la Parte A sin pagar una prima mensual si ellas o su cónyuge acumularon suficientes periodos de trabajo cubiertos por los impuestos de Medicare.

Sin embargo, la Parte B generalmente tiene una prima mensual. También pueden existir deducibles, copagos y coaseguros, dependiendo de la cobertura.

¿Quién puede solicitar Medicaid?

De acuerdo con información oficial, los siguientes grupos de podrían calificar:

  • Adultos con bajos ingresos
  • Niños
  • Mujeres embarazadas
  • Adultos mayores de 65 años
  • Personas con discapacidades.

Cómo solicitar Medicaid

Los pasos que debes seguir son:

-Crear una cuenta en el Mercado de Seguros Médicos, para aplicar a Medicaid.

-Contactar a la oficina de Medicaid de su estado (en inglés), para aplicar directamente con ellos. También puede llamar al 1-410-786-6842.

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