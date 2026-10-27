Emma Coronel volvió a colocarse en el centro de la polémica por uno de sus looks: la famosa influencer, de 37 años, desató decenas de reacciones luego de que en redes sociales presumiera su silueta con un traje de cuero con el que destacó su figura y mostró una faceta más atrevida de su estilo.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán nuevamente se robó las miradas y sus miles de fanáticos quedaron sorprendidos luego de ver la imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram, red en la que tiene un millón de seguidores.

La modelo y exreina de belleza subió una foto en sus historias de Instagram en la que lució un ajustado traje de cuero de dos piezas de color negro, el cual se compone de una blusa de tirantes con cuello halter y un pantalón a la cintura.

Acompañó su outfit con un cinturón café y pocos accesorios, ya que solamente portó un collar y unos lentes. Es de esta forma como Coronel busca ser un referente en el mundo de la moda, ya que cada vez es más frecuente que comparta este tipo de contenido en sus redes sociales.

Emma Coronel Aispuro. Foto: Instagram

¿Quién es Emma Coronel Aispuro?

Emma Coronel Aispuro es una exreina de belleza y modelo estadounidense de ascendencia mexicana. Nació en California y creció en Durango. Alcanzó la fama internacional por su matrimonio con Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, antiguo líder del Cártel de Sinaloa.

En 2021 fue sentenciada en Estados Unidos a tres años de prisión después de declararse culpable de delitos relacionados con su colaboración con la organización criminal. Recuperó su libertad en septiembre de 2023.

Desde entonces, ha participado en proyectos vinculados con el modelaje y el entretenimiento.

¿Qué hace Emma Coronel actualmente?

Además de compartir fotografías y videos, Coronel ha buscado desarrollar una presencia en el ámbito del modelaje y los negocios. A la par, ha incremento su presencia en redes y transmisiones en vivo.

¿Cuántos años tiene Emma Coronel?

Emma Coronel cumplió 37 años el pasado 2 de julio.