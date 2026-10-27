¿Sabías que los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Esto es posible debido a un esquema que les permite asegurar hasta a su familia, de modo que todos gocen de acceso a la salud y a distintos servicios. ¡Entérate cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite a distancia! ¡Toma nota de todos los detalles!

Una de las dudas que tienen los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos es qué pasará con su seguro social en México; sobre todo, en el caso de los connacionales que actualmente no cuentan con este derecho, pero ya viven en la Unión Americana.

Mediante el esquema de Personas Trabajadoras Independientes (PTI), es posible acceder a prestaciones de seguridad social en México sin necesidad de estar en el país.

El programa está dirigido a quienes trabajan por cuenta propia o laboran en el extranjero y desean mantener o recuperar su acceso a la seguridad social mexicana. También permite incorporar a familiares que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

¿Cómo afiliarse al IMSS si vives en Estados Unidos?

Para afiliarte al IMSS desde Estados Unidos debes ingresar al portal oficial de Personas Trabajadoras Independientes y comenzar el trámite correspondiente a mexicanos en el extranjero. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al portal del IMSS https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes Selecciona la opción para iniciar el trámite Captura tus datos personales Proporciona un domicilio en México Declara tus ingresos mensuales Consulta el monto que debes pagar Realiza el pago.

El IMSS también dispone de un tutorial para mexicanos en el extranjero dentro de su portal oficial.

¿Cuáles son los requisitos para afiliarse al IMSS desde Estados Unidos?

Para comenzar el registro, prepara los siguientes documentos:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Datos de contacto

Correo personal.

¿Cuánto cuesta afiliarse al IMSS si vives en Estados Unidos?

No existe una cuota mensual única para todas las personas afiliadas al esquema PTI. El importe depende de factores como los ingresos declarados y los parámetros que utiliza el Instituto para calcular las aportaciones.

¿Qué beneficios ofrece el IMSS a los mexicanos que viven en Estados Unidos?

Entre los principales beneficios están:

Enfermedades y maternidad : consultas, medicamentos, hospitalización, atención a emergencias y especialidades

: consultas, medicamentos, hospitalización, atención a emergencias y especialidades Protección por riesgos de trabajo

Seguro de Invalidez y Vida

Retiro, cesantía y vejez

Guarderías y prestaciones sociales.

¿Puedo asegurar a mi familia en México si trabajo en Estados Unidos?

Sí, ya que el esquema permite incorporar a beneficiarios legales que cumplan los requisitos del IMSS. Entre ellos pueden encontrarse:

Cónyuge o concubina o concubinario

Hijas e hijos

Padre y madre.