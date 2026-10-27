La esposa de Cuauhtémoc Blanco, Natalia Rezende Moreira, habría sido detenida en un aeropuerto de Nueva York durante una revisión relacionada con una suma de dinero en efectivo, según información publicada por la revista Proceso. ¿Qué fue lo que pasó y por qué el monto que habría llevado Rezende sería la supuesta causa de su detención? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con la información publicada por dicho medio, la esposa del político habría sido interceptada hace unas semanas en uno de los principales aeropuertos de Nueva York, donde las autoridades habrían realizado una revisión tras detectar que poseía una elevada cantidad de efectivo.

Las fuentes citadas por el medio señalaron que Rezende habría explicado que el dinero estaba destinado a una donación para una iglesia cristiana. Sin embargo, no se ha informado públicamente cuánto efectivo llevaba ni se han confirmado de manera oficial las circunstancias de la situación.

El caso puso nuevamente sobre la mesa una pregunta importante para quienes viajan desde México: ¿cuánto dinero en efectivo puedes llevar a Estados Unidos sin tener problemas con la aduana?

¿Cuánto efectivo puedes llevar a Estados Unidos sin declararlo?

Puedes ingresar o salir de Estados Unidos con un máximo de $10,000 dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas) sin tener que declararlo ante las autoridades aduaneras.

¿Qué pasa si no declaro que llevo más de $10,000 dólares?

De acuerdo con USA Gov en Español, si no declaras todo el dinero con el que viajas, podrías afrontar:

Cargos criminales

Multas de hasta $500,000 dólares

Hasta 10 años de cárcel.

¿Cómo declarar más de 10 mil dólares al entrar a Estados Unidos?

Si vas a viajar con una cantidad superior a los $10,000 dólares debes informar a las autoridades aduaneras mediante los formularios correspondientes. El procedimiento contempla los siguientes pasos: