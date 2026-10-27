El actor, director, productor y guionista estadounidense Noah Wyle fue nombrado el hombre más sexy del mundo de 2026 por la revista People, tomando el relevo del británico Jonathan Bailey, quien recibió el título en 2025.

En entrevista con People, Wyle, de 55 años , confesó que no podía creer que hubiera sido elegido. Incluso pensó que se trataba de una broma.

"Pensé que era una broma; ni en un millón de años se me hubiera ocurrido que este honor me fuera a ser otorgado a mí", detalló.

Sin embargo, fue su esposa, Sara Wyle, de 46 años, quien lo convenció de aceptar el reconocimiento.

"Ella cree que soy un buen tipo y que vale la pena destacar el tipo de persona que soy, el tipo de padre que soy y el tipo de esposo que soy", explicó.

De acuerdo con el actor de The Pitt, a su esposa "le gustó mucho que esto reflejara bien su buen gusto".

Pero ¿quién es Noah Wyle? ¿En qué películas y series ha participado y quién es su esposa? ¡Aquí te contamos!

¿Qué edad tiene Noah Wyle?

Noah Wyle nació el 4 de junio de 1971 en Los Ángeles, California, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Qué estudió Noah Wyle?

Noah Wyle no asistió a la universidad y fue el primero de su familia en generaciones en no hacerlo.

Sin embargo, durante el verano de su tercer año de preparatoria se inscribió en el programa de artes teatrales Cherubs, de la Universidad Northwestern.

¿Cuál fue el papel que lanzó a la fama a Noah Wyle?

Aunque comenzó su carrera actoral en 1990 con producciones como Blind Faith (1990), Crooked Hearts (1991), A Few Good Men (1992) y Swing Kids (1993), su salto a la fama llegó en 1994 al interpretar al Dr. John Carter en el drama médico ER, que contó con 15 temporadas y 331 episodios.

Actualmente, es conocido por dar vida a otro médico, Michael "Robby" Robinavitch, en la serie The Pitt.

¿En qué otras películas y series ha participado Noah Wyle?

Entre sus películas más recientes se encuentran The World Made Straight (2015), Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House (2017), At the Gates (2022) y Feel (2025).

También ha participado en series como Falling Skies (2011-2015), The Librarians (2014-2018), The Red Line (2019) y Leverage: Redemption (2021-2025).

¿Cuánto mide Noah Wyle?

El actor estadounidense mide 1.85 metros.

¿Quién es la esposa de Noah Wyle?

Noah Wyle está casado desde 2014 con Sara Wyle, quien también es actriz.

La pareja se conoce desde 2010 y tiene una hija en común, Frances Harper, nacida el 22 de junio de 2015.

Sara ha participado en series como Californication, Nip/Tuck y Leverage: Redemption, donde fue dirigida por su esposo en 2021.

¿Cuántos hijos tiene Noah Wyle?

Noah Wyle tiene tres hijos:

Owen y Auden , de su primer matrimonio con Tracy Warbin .

y , de su primer matrimonio con . Frances Harper, de su matrimonio actual con Sara Wyle.

¿Cuántos premios Emmy ha ganado Noah Wyle?

Por su trabajo en The Pitt, Noah Wyle ha ganado dos premios Emmy como mejor actor en una serie dramática.

Además, ha recibido otros dos premios por mejor serie dramática con The Pitt.