La actriz Megan Fox atrajo la atención de sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que presume un arriesgado atuendo.

La estrella de Hollywood apareció luciendo un vestido completamente transparente que permitió ver su lencería roja, una combinación que rápidamente generó reacciones.

Las imágenes, tomadas en una habitación tenuemente iluminada y rodeada de velas, mostraron a la actriz derrochando sensualidad. Como complemento, acompañó la publicación con una frase inspirada en la popular saga Crepúsculo, preguntándose quién podría ser la “Bella” de su “Edward”, lo que despertó todo tipo de comentarios.

Megan Fox shares new photos on IG “who’s going to be the Bella to my Edward” https://t.co/EdGDvQuP9f — ryan 🤿 (@scubaryan_) October 26, 2026

En las fotografías compartidas en Instagram, Megan Fox apostó por un estilismo audaz que resaltó su figura. El vestido transparente dejó al descubierto un conjunto de lencería roja que se convirtió en el centro de atención de la sesión.

La actriz completó el look con su característica cabellera negra suelta y un maquillaje cuidadosamente trabajado que destacó sus facciones. El ambiente íntimo, iluminado por decenas de velas, aportó un aire misterioso y cinematográfico a las imágenes.

Megan fox 🌹🕯️ Una noche de sensualidad, velas y humo https://t.co/b7RUJDMZIp — richard (@richard06322804) October 27, 2026

Mientras sus publicaciones continúan generando conversación en redes sociales, diversos reportes indican que la actriz se encuentra concentrada en aspectos muy diferentes de su vida personal. Fuentes cercanas aseguran que Fox no está preocupada por la nueva relación de su expareja, el músico Machine Gun Kelly, y que no tiene interés en retomar el romance.

Según los informes, la actriz prefiere enfocarse en su familia, su carrera profesional y sus nuevos proyectos. Actualmente estaría soltera por decisión propia y dedicada a la crianza de sus hijos, además de continuar desarrollando oportunidades laborales y empresariales.

Fox y Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, protagonizaron durante varios años una mediática relación marcada por rupturas y reconciliaciones. Sin embargo, tras el fin definitivo de su compromiso, ambos habrían optado por mantener únicamente comunicación relacionada con la crianza compartida de su hija, Saga Blade Fox-Baker.

Personas cercanas a la expareja aseguran que actualmente existe una dinámica cordial enfocada en el bienestar de la pequeña, dejando de lado los conflictos sentimentales que marcaron etapas anteriores de su relación.

Además de su hija menor, Megan Fox es madre de Noah, Bodhi y Journey, nacidos durante su matrimonio con el actor Brian Austin Green. Fuentes cercanas afirman que la actriz considera esta etapa como una oportunidad para concentrarse en sus hijos y adaptarse a una nueva rutina familiar.

Al mismo tiempo, continúa activa profesionalmente. Recientemente lanzó una página de contenido exclusivo y participó en nuevas campañas publicitarias, proyectos que se suman a su extensa trayectoria en la industria del entretenimiento.

Por otro lado, Machine Gun Kelly ha sido relacionado sentimentalmente con la actriz Dakota Johnson. Diversos medios estadounidenses señalan que la relación entre ambos estaría fortaleciéndose y que incluso han comenzado a hablar sobre planes a largo plazo.