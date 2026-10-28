Kim Kardashian visitó la Ciudad de México para estrenar la segunda temporada de su serie Todo vale, en la que actúa junto a estrellas como Sara Paulson, Niecy Nash y Naomi Watts. A su paso por la alfombra roja, la empresaria se encargó de que toda la atención estuviera sobre ella.

Desfiló frente a las cámaras ataviada con un vestido estructurado de látex color crema de Schiaparelli Couture, que destacó su figura trabajada, piel bronceado y curvas de infarto; la prenda contó con escote pronunciado en V, ajuste en la cintura, espalda descubierta y falda en corte sirena con detalles de flecos.

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Le sumó un par de zapatillas de tacón blancas con la punta abierta y discretos pendientes plateados. Se mostró bella y glamorosa con maquillaje que le dio efecto liso y juvenil a su piel, labial marrón y párpados ahumados. Su cabello se mostró peinado en mechones lacios con raya en medio.

Kim posó con el resto de sus coprotagonistas en la alfombra roja que Disney+ organizó en Soho House Mexico City. A su llegada, el clima de la ciudad la puso a prueba y en español dijo ante sus fanáticos: “Hola, hace frío”.

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Kardashian regresará como Allura Grant en la segunda temporada de Todo vale (All’s Fair), el drama legal de Hulu creado por Ryan Murphy. La serie, ambientada en un bufete de abogados de Los Ángeles especializado en conseguir grandes indemnizaciones para sus clientas, estrenará tres episodios el miércoles 4 de noviembre, seguidos de nuevas entregas cada semana.

La historia retomará las intrigas de Grant, Ronson & Greene, donde nuevos escándalos, secretos y alianzas pondrán a prueba las relaciones entre sus integrantes.

Kim Kardashian conquista la CDMX con look de impacto en estreno de ‘Todo vale’. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

La nueva temporada también contará con el regreso de Glenn Close, Teyana Taylor y Matthew Noszka. Sin embargo, la producción tendrá que superar las duras críticas que recibió en su primera entrega, pese a su elenco de estrellas y la intensa promoción.

El crítico de televisión del Daily Mail, Christopher Stevens, llegó a otorgarle una calificación de menos tres estrellas y describió la serie con términos demoledores, convirtiéndola en blanco de burlas y cuestionamientos sobre su calidad.

Las críticas también afectaron a Kim Kardashian, quien confesó en un episodio reciente del reality The Kardashians que se sintió insegura por los comentarios negativos sobre su actuación.

La empresaria incluso reconoció que, si recibe una reacción similar tras el estreno de su próxima película, The Fifth Wheel, podría abandonar su carrera como actriz.

Kim Kardashian conquista la CDMX con look de impacto en estreno de ‘Todo vale’. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Su visita a la Ciudad de México es una de las tantas paradas que ha tenido su gira de promoción. El cast ha estado dándole publicidad en Los Ángeles, Italia y pretende terminar en Nueva York antes del 4 de noviembre.

No está claro cuánto tiempo estará Kim en México, pero se espera que sea una de las asistentes especiales al Gran Premio de la CDMX para apoyar a su novio, el piloto de Ferrari Lewis Hamilton. Cabe recordar que la carrera de la F1 será este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.