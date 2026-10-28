Noelle Rasmussen, sobrina de Meghan Markle, declaró a The Telegraph que no le sorprenden las acusaciones contra su abuelo, Thomas Markle, de 82 años, quien está siendo investigado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

"No me sorprende. Cuanto más lo pienso, menos… No sé por qué no me sorprende" , dijo Rasmussen, hija de Samantha Markle, media hermana de la duquesa de Sussex.

Rasmussen contó al medio británico que, de manera inconsciente, notó que algo no estaba bien con su abuelo.

"Quizás fue una sensación que percibí inconscientemente… que algo no anda bien con una persona, y no te das cuenta de ello de manera consciente. Pero tu cuerpo te avisa cuando algo anda mal" .

Sin embargo, la sobrina de Meghan aclaró que nunca fue víctima de abuso por parte de su abuelo y que, aunque no creía que atacara a algún miembro de la familia, tampoco podía asegurarlo.

“Me alegro de que nunca haya sido víctima de ningún abuso ni haya tenido la oportunidad de serlo. No creo que él atacara a la familia, pero cuando no sabes de qué es capaz alguien, no puedes dar nada por sentado”.

Asimismo, expresó que las acusaciones contra Thomas Markle han sido "perturbadoras" para "todos los involucrados y todos los que lo leen".

Por otra parte, Rasmussen aseguró que apoya la decisión de Meghan y el príncipe Harry de mantener a sus hijos alejados de su abuelo: Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco.

“Apoyo su decisión de evitar que sus hijos lo vean. No querría que mis hijos estuvieran cerca de alguien acusado de abuso sexual infantil” , declaró.

Meghan y Harry abandonan Reino Unido tras las acusaciones contra Thomas Markle

Luego de que se revelaran las acusaciones contra Thomas Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, se dio a conocer que Meghan Markle y el príncipe Harry abandonaron Reino Unido.

Sin embargo, no se reveló el destino de la pareja y sus hijos.

Una fuente cercana a la duquesa de Sussex aseguró a la revista Hello! Magazine que la actriz de Suits estaba realmente afectada por la situación y que, por su propia salud mental, se alejaría de los medios y no vería nada respecto al caso.

La semana pasada, The Sun dio a conocer que el padre de Meghan estaba siendo investigado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, luego de que su hijo, Thomas Jr., encontrara dicho material en su casa en Filipinas y lo reportara a la policía.