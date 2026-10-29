Las personas que tengan planeado viajar a Estados Unidos por avión deberán prepararse para cumplir con un nuevo requisito sanitario que entrará en vigor a principios de noviembre. La medida fue anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y aplicará a prácticamente todos los pasajeros que vuelen desde el extranjero hacia territorio estadounidense.

La nueva disposición forma parte de las acciones de salud pública implementadas por el gobierno estadounidense para reducir el riesgo de introducción del virus del ébola a través de los viajes internacionales.

¿Qué cambia a partir del 3 de noviembre de 2026?

Los CDC emitieron una orden el 22 de octubre de 2026 y posteriormente una versión modificada el 28 de octubre de 2026 en la que establecen que toda persona que aborde un vuelo internacional con destino a Estados Unidos, o que haga conexión en el país, deberá firmar una declaración jurada certificando que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al embarque.

La medida entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas del este de Estados Unidos y se aplicará a todos los vuelos internacionales que despeguen desde un país extranjero con destino a Estados Unidos a partir de ese momento.

¿Quiénes deberán presentar la declaración?

El requisito tiene un alcance amplio. De acuerdo con la orden modificada, se aplica a:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes legales (titulares de Green Card).

Nacionales estadounidenses.

Extranjeros que viajen a Estados Unidos .

. Pasajeros en tránsito que únicamente hagan conexión en territorio estadounidense.

Miembros de la tripulación, incluidos trabajadores de aeronaves de pasajeros y de carga.

En otras palabras, prácticamente toda persona que llegue por vía aérea desde el extranjero deberá completar la certificación.

¿Qué deberán declarar los viajeros?

La declaración consiste en confirmar, mediante firma física o digital, que el pasajero no ha estado presente en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo hacia Estados Unidos.

Las autoridades aclararon que se considera "haber estado presente" en ese país incluso cuando una persona únicamente haya transitado por un aeropuerto congoleño, aunque no haya salido del avión o del área aeroportuaria.

¿Por qué Estados Unidos implementó esta medida?

Según los CDC, la certificación tiene como objetivo reducir el riesgo de que el ébola sea introducido en Estados Unidos mediante viajeros procedentes o recientemente presentes en la República Democrática del Congo.

La agencia explicó que el periodo de 21 días corresponde al tiempo máximo de incubación conocido de la enfermedad, es decir, el lapso entre la exposición al virus y la aparición de síntomas.

¿Qué pasa si no firmas la declaración?

Las aerolíneas estarán obligadas a verificar que los pasajeros hayan completado la certificación antes del abordaje. Si una persona se niega a firmarla y no cuenta con una exención otorgada por el gobierno estadounidense, no podrá subir al avión.

Además, las compañías aéreas deberán conservar una copia de cada declaración durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a Estados Unidos y entregarla a las autoridades si así se les solicita.

¿Habrá sanciones por proporcionar información falsa?

Sí. Los CDC advierten que la certificación constituye una declaración oficial sobre el historial reciente de viajes del pasajero. Proporcionar información falsa de manera intencional puede derivar en procesos legales, multas e incluso penas de prisión.

¿Aplica para vuelos privados y aviación general?

Sí. La orden no se limita a aerolíneas comerciales. También abarca vuelos privados, aviación general y cualquier aeronave que transporte pasajeros hacia Estados Unidos desde un país extranjero.

¿Aplica en cruces terrestres desde México o Canadá?

No. Los CDC especificaron que esta certificación solamente será requerida para viajes aéreos con destino a Estados Unidos o para vuelos que hagan escala en el país. Los cruces terrestres y los puertos marítimos no están sujetos a esta orden.

Menores de edad y personas con discapacidad

Los menores de 18 años deberán contar con la firma de un padre, madre, tutor legal o persona autorizada en la declaración. Asimismo, si un viajero tiene una discapacidad y no puede completar el documento por sí mismo, otra persona autorizada podrá hacerlo en su nombre.

Lo que deben saber los viajeros

Si tienes un viaje programado a Estados Unidos después del 3 de noviembre de 2026, es probable que durante el proceso de check-in o antes de abordar tu vuelo se te solicite confirmar que no has estado en la República Democrática del Congo en los 21 días previos. El requisito aplicará incluso a pasajeros que únicamente estén de tránsito por Estados Unidos rumbo a otro país.

Las autoridades estadounidenses recomiendan a las aerolíneas integrar esta declaración en sus sistemas digitales de registro y embarque para agilizar el proceso y garantizar el cumplimiento de la nueva medida sanitaria.