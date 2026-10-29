Encontrar empleo en Estados Unidos puede ser más sencillo en unos estados que en otros: las oportunidades laborales, los salarios y el crecimiento de las empresas son algunos de los factores que pueden marcar la diferencia para quienes buscan una oportunidad en el mercado laboral estadounidense. Conoce cuáles son los mejores y los peores estados de la Unión Americana para conseguir trabajo de acuerdo con un estudio realizado por WalletHub. ¡Chécalos y considéralos para tu búsqueda!

Un análisis publicado por la plataforma de finanzas personales identificó los estados con mejores y peores condiciones para conseguir trabajo. Para elaborar su clasificación, la plataforma comparó las 50 entidades del país mediante 34 indicadores relacionados con el mercado laboral y el entorno económico

¿Cuáles son los mejores estados para encontrar trabajo en Estados Unidos 2026?

De acuerdo con el estudio de WalletHub, estos son los 10 estados que obtuvieron las mejores posiciones en la clasificación general de 2026:

Nebraska Dakota del Norte Minnesota Dakota del Sur Nuevo Hampshire Washington Maine Texas Hawai Tennesse.

Nebraska obtuvo el primer lugar gracias a sus resultados en indicadores como crecimiento del empleo, seguridad laboral y oportunidades por habitante. El estado registró una tasa de desempleo de alrededor de 3% en los datos considerados por el análisis y destacó por el crecimiento de sus puestos de trabajo.

Dakota del Norte quedó en segundo lugar y Minnesota ocupó el tercero. Este último destacó por sus ingresos familiares ajustados al costo de vida y por sus condiciones de empleo y prestaciones laborales.

¿Cuáles son los peores estados para conseguir trabajo en Estados Unidos?

El estudio también identificó los estados que ocuparon las posiciones más bajas:

Virginia Occidental Oregón Pensilvania Florida Luisiana Michigan Kentucky Misisipí Arkansas Oklahoma.

¿Qué deben considerar los mexicanos antes de buscar trabajo en Estados Unidos?

Si eres mexicano y quieres encontrar empleo en Estados Unidos, no basta con elegir un estado que aparezca entre los primeros lugares de un ranking. También debes considerar el costo de vida, los salarios de tu profesión, las vacantes disponibles en tu sector y los requisitos migratorios.