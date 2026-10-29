¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Estados Unidos, parte de México y Canadá deberán ajustar sus relojes análogos debido al cambio de horario de invierno. ¿Cuándo será y quiénes deberán hacerlo? Esto es lo que debes saber

En gran parte de México, desde el 2022 se dejó de cambiar el horario siguiendo las modificaciones hechas a la Ley de Husos Horarios promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora son pocos los municipios que aplican los ajustes.

El domingo 1 de noviembre de 2026 finaliza el horario de verano en el norte de México, Estados Unidos y ciertas regiones de Canadá. En todos los lugares que aplicará la medida, se deberá atrasarse una hora a las 2 de la madrugada.

¿Habrá cambio de horario en la frontera en México?

En México, el horario estacional fronterizo terminará el domingo 1 de noviembre también a las 2 am y los relojes deberán atrasarse una hora únicamente en las zonas contempladas por la Ley de los Husos Horarios. La disposición abarca estas cinco entidades y estos municipios:

Baja California: el cambio aplica en todo el estado

el cambio aplica en todo el estado Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Práxedis G. Guerrero

Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Práxedis G. Guerrero Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León: Anáhuac

Anáhuac Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso

Una vez que se atrase el horario, las personas que viven en estas regiones ganarán una hora más de sueño.

¿En qué lugares de Estados Unidos cambia el horario?

En Estados Unidos, el ajuste se realizará en la mayor parte del territorio, incluidos Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois y Nueva Jersey. No obstante, Hawái y la mayor parte de Arizona no cambian sus relojes.

¿Dónde se cambiará el horario en Canadá?

Este año habrá cambios importantes en Canadá porque varias regiones abandonaron los ajustes estacionales y mantendrán un horario permanente. La Columbia Británica, Alberta, Manitoba y los Territorios del Noroeste no atrasarán sus relojes el 1 de noviembre.

En el noroeste de Ontario, las comunidades ubicadas al oeste del meridiano 90 también dejarán de hacer el ajuste para mantener la misma hora durante todo el año.

¿En Ciudad de México y Sonora se cambia la hora?

No. En Ciudad de México, el Estado de México y la mayor parte del país no se modifica el reloj el 1 de noviembre. Sonora tampoco realiza el cambio estacional, por lo que las personas que viven allí deben conservar su horario habitual.