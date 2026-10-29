Miles de personas ingresan cada año a Estados Unidos con visa de turista y creen que la fecha de vencimiento de su visa determina cuánto tiempo pueden permanecer en el país. Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalan que el documento clave para conocer tu estancia autorizada es el formulario I-94, el registro electrónico que genera la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de tu admisión.

Revisar este registro después de cada entrada puede ayudarte a detectar errores, evitar problemas migratorios e incluso demostrar que tu estancia en Estados Unidos es legal. De acuerdo con CBP, el Departamento de Estado y diversas guías especializadas de ViveUSA, estos son los datos más importantes que debes verificar.

1. La fecha de admisión

El I-94 muestra el día exacto en que fuiste admitido en Estados Unidos. Este dato forma parte de tu historial migratorio y sirve como evidencia oficial de tu ingreso legal al país.

Si la fecha es incorrecta, podría generar inconsistencias en futuros trámites migratorios o renovaciones de visa.

2. La categoría con la que ingresaste

Otro dato fundamental es la "Class of Admission" o clase de admisión. Esta indica bajo qué tipo de visa o permiso fuiste admitido, ya sea como turista, estudiante, visitante de negocios u otra categoría migratoria.

Si ingresaste con una visa B1/B2 y aparece otra clasificación, conviene solicitar una corrección cuanto antes.

3. La fecha límite para permanecer en Estados Unidos

Este es probablemente el dato más importante del I-94. En el apartado "Admit Until Date" aparece la fecha hasta la que puedes permanecer legalmente en Estados Unidos. CBP y el Departamento de Estado recuerdan que esta fecha, y no la vigencia de la visa, es la que determina tu estancia autorizada.

Permanecer más tiempo del permitido puede generar complicaciones en futuros viajes o solicitudes migratorias.

4. Tu número de registro I-94

El sistema también asigna un número de admisión único, conocido como I-94 Number o Admission Record Number. Este número puede ser solicitado en trámites migratorios, solicitudes ante USCIS, procesos laborales o académicos.

Por ello, es recomendable descargar o imprimir una copia de tu registro.

5. Que tu nombre y datos personales estén correctos

CBP recomienda revisar cuidadosamente que tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento y datos del pasaporte coincidan exactamente con tu documentación oficial.

Un error aparentemente pequeño puede ocasionar dificultades al momento de demostrar tu estatus migratorio o consultar tu historial de viajes.

6. Tu historial de entradas y salidas

Además de mostrar tu admisión más reciente, el portal oficial del I-94 permite consultar parte de tu historial de viajes a Estados Unidos. Allí podrás verificar las fechas de entradas y salidas registradas por las autoridades migratorias.

Esta herramienta resulta especialmente útil si estás preparando trámites migratorios o una futura solicitud de visa.

7. Que tu salida quede registrada correctamente

CBP advierte que, en algunos casos, las salidas por tierra hacia México o Canadá pueden no reflejarse correctamente en el sistema. Por ello, recomienda conservar evidencia de tu salida, como boletos de transporte, recibos o sellos migratorios, especialmente si no regresarás a Estados Unidos antes de que expire tu periodo autorizado.

Verificar este punto puede ayudarte a evitar que aparezca erróneamente un exceso de estancia en tu historial.

¿Cómo consultar tu I-94?

Los viajeros pueden acceder gratuitamente a su registro migratorio mediante el portal oficial del I-94 de CBP. El sistema permite descargar el registro más reciente, consultar el historial de viajes y verificar cuánto tiempo autorizado permanece vigente. Para ingresar, generalmente se requiere el número de pasaporte, fecha de nacimiento y país emisor del documento.

¿Por qué es importante revisarlo?

Expertos en temas migratorios destacan que muchos viajeros se enfocan únicamente en la fecha de vencimiento de la visa y olvidan revisar el I-94. Sin embargo, el documento es la prueba oficial de admisión y contiene la información que utilizan las autoridades para determinar si una persona respetó las condiciones de su estancia.

Por eso, después de cada ingreso a Estados Unidos, vale la pena dedicar unos minutos a revisar el I-94 y confirmar que toda la información sea correcta.