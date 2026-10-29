Ivanka y su padre Donald Trump están en medio de la polémica por las nuevas declaraciones que hizo Mary Trump, sobre la relación extraña que tuvieron hace varios años como padre e hija, en especial cuando ella era una adolescente.

La sobrina del presidente recordó una dinámica familiar que le resultaba extraña entre su tío y su hija mayor, Ivanka Trump. ¿Qué dijo? A continuación te contamos todo.

Durante una entrevista en el podcast británico The Rest Is Politics, aseguró que el mandatario tenía un vínculo peculiar con Ivanka conforme ella crecía y compartió recuerdos de las reuniones familiares que, desde su perspectiva, le generaban incomodidad.

“Cuando Ivanka creció, él desarrolló un apego muy peculiar hacia ella, pero no puedo decir con exactitud que fuera paternal”, recordó Mary en dicha entrevista.

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“Ella se sentaba constantemente en su regazo y la verdad es que no sé cómo explicarlo, pero me resultaba extraño y desagradable”, afirmó Mary al recordar el comportamiento de Ivanka con su padre. La sobrina del presidente señaló que aquella escena se repetía durante los encuentros familiares y reconoció que nunca supo cómo interpretar esa cercanía.

Mary fue más allá al describir el vínculo entre Donald e Ivanka como un “apego muy peculiar”. Según sus palabras, no sabía si podía considerarse una relación paternal en los términos habituales.

Mary Trump recuerda los comentarios incómodos sobre la belleza de Ivanka

Las declaraciones de Mary Trump han reavivado la atención mediática sobre varios comentarios que Donald Trump hizo en 2004 y 2006 con respecto a su hija mayor, uno de ellos durante una aparición en el programa The View.

Al responder a una pregunta hipotética sobre si Ivanka posaría para la revista Playboy, el entonces empresario negó que pudiera hacerlo y habló sobre su apariencia, insinúando que estaría abierto a la posibilidad de salir con ella si no fuera su hija.

“No creo que Ivanka haría eso, aunque ella tiene una figura muy linda”, respondió Trump y agregó: “He dicho que si Ivanka no fuera mi hija, tal vez saldría con ella”.

La frase ha sido retomada durante años en discusiones públicas sobre la forma en que Trump se refería a ella y la relación estrecha que ambos tienen y muestran en público.

En su momento, un portavoz le dijo a Associated Press (AP) que las declaraciones del presidente con respecto a su hija y la insinuación de una relación fue una “broma” con la que él mismo se burlaba de su tendencia a salir con mujeres mucho más jóvenes que él.

Además de su entrevista en The View, Trump dio declaraciones similares sobre su hija y su atractivo en otros programas, uno de ellos con Howard Stern.