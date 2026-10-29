Candice Swanepoel rompió las redes sociales luego de que se compartiera una campaña publicitaria que hizo para promover la colección navideña de Victoria’s Secret. La celebridad fue captada por las cámaras luciendo su figura de impacto con un diminuto conjunto negro.

La modelo sudafricana posó usando un bralette de encaje, a juego con una bikini de hilo, un liguero y medias negras minimalistas; al conjunto le sumó zapatillas de tacón, guantes oversize y orejeras de felpa.

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Mostró su melena rubia peinada en mechones voluminosos. Por su parte, hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos bronceados, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados, cejas remarcadas y blush bronceado.

Otro look que usó en la campaña publicitaria se trató de un bralette y bikini en color azul eléctrico con un listón del mismo tono atado sobre el vientre marcado; también lució un par de sandalias metálicas y discreta joyería.

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Junto a Candice, en la campaña publicitaria también aparecieron ángeles de Victoria’s Secret como Adriana Lima, Alex Consani, Paloma Elsesser y Anok Yai, todas ellas vestidas con glamorosas piezas de lencería y accesorios navideños.

“Paseando por el País de las Maravillas de Victoria's Secret: presentamos nuestra colección navideña, repleta de estilos que aportan brillo, comodidad y diversión festiva”, se lee en la campaña publicitaria.

Después de haber participado con éxito en el reciente fashion show de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en la prensa digital luego de que se revelara su romance con Tom Brady y los detalles del triángulo amoroso con el exjugador de la NFL y quien fue una de sus mejores amigas durante 15 años, la también modelo Joan Smalls.

De acuerdo con los informes, la celebridad sabía que Smalls estaba interesada en Brady de manera romántica, incluso le pidió tener cuidado con respecto a Gisele Bündchen, exesposa de Tom y también modelo de VS. Poco después Swanepoel comenzó a salir con Tom pese a su amiga.

Múltiples medios como People, Us Weekly y Page Six revelaron que la pareja ha salido en secreto por lo menos durante los últimos dos meses y que han aprovechado que viven cerca en Miami para mantenerse en contacto y verse con frecuencia sin ser vistos.

“Llevan saliendo un tiempo. Ambos viven en Miami, así que les resulta muy conveniente. Pasan mucho tiempo juntos”, citan los medios. “Ella ha sido muy reservada y selectiva con respecto a quién le ha contado sobre su relación. Cuando se han reunido, han hecho todo lo posible por no ser vistos”, apuntan.