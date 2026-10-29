La actriz Sydney Sweeney sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales tras protagonizar una nueva campaña promocional para su marca de lencería SYRN. Con una propuesta inspirada en una de las películas navideñas más emblemáticas de los años 90, la estrella de Euphoria combinó humor, nostalgia y sensualidad en un video que rápidamente generó reacciones.

La estadounidense continúa impulsando el crecimiento de su firma de ropa íntima y, en esta ocasión, apostó por recrear escenas icónicas del clásico Mi pobre angelito, adaptándolas a la estética de su más reciente colección de temporada.

Como parte de la campaña navideña de SYRN, Sydney Sweeney apareció luciendo un conjunto de lencería azul marino con un pronunciado escote, acompañado por un suéter tejido a juego. En el video promocional, la actriz recreó una de las escenas más recordadas de Mi pobre angelito, cuando Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin, se aplica loción después de afeitarse y reacciona llevándose las manos al rostro.

Sydney Sweeney showcasing SYRN new collection💙 https://t.co/L4D8GArmAU — 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@CelebeautyHq) October 28, 2026

Sweeney adaptó el momento con un toque divertido y glamuroso, posando frente al espejo mientras sostenía una rasuradora y admiraba su reflejo antes de imitar la famosa expresión de sorpresa del personaje.

Sydney Sweeney para a nova coleção ‘Holiday’ da SYRN. https://t.co/BmE35ENdOB — Sydney Sweeney Brasil (@sydneysbrs) October 27, 2026

La campaña también incluyó otra referencia a la película, con la actriz recreando la escena en la que Kevin disfruta un enorme tazón de helado mientras observa una antigua cinta de mafiosos.

Junto al lanzamiento del video, la cuenta oficial de SYRN compartió un mensaje invitando a sus seguidores a descubrir la nueva colección navideña de la marca y adelantarse a la temporada de invierno.

La estrategia forma parte de una serie de campañas temáticas que la empresa ha desarrollado durante las últimas semanas. Previamente, Sydney Sweeney apareció caracterizada como personajes inspirados en populares historias navideñas, incluyendo a Cindy Lou Who de El Grinch y referencias visuales a El extraño mundo de Jack.

Desde el lanzamiento de SYRN a principios de año, la actriz ha explicado que uno de sus principales objetivos es ofrecer prendas diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de siluetas y necesidades.

Sydney Sweeney ha señalado en diversas ocasiones que busca crear un espacio en el que las mujeres puedan sentirse cómodas y seguras al expresar diferentes facetas de su personalidad.

Además, ha destacado que trabaja con un equipo de diseñadoras y modelos con distintos tipos de cuerpo para garantizar que cada pieza funcione más allá de una sola imagen o estándar de belleza.

Según la actriz, cada diseño debe cumplir con un criterio muy simple: si ella misma no estaría dispuesta a usarlo, entonces no tendría sentido producirlo.

Con SYRN, Sydney Sweeney intenta abrirse paso en un mercado dominado por marcas de gran reconocimiento como Skims, fundada por Kim Kardashian, y Savage X Fenty, creada por Rihanna.

La actriz ha mantenido una intensa campaña de promoción desde la creación de la firma, apostando por contenidos visuales llamativos y colaboraciones estratégicas para posicionar la marca.

La línea de lencería representa solo uno de los proyectos empresariales de la actriz. Recientemente también lanzó su productora, Honey Trap, con la que comenzará a desarrollar proyectos cinematográficos y televisivos.

Su primera producción será Hollow, una reinterpretación de la clásica historia de La leyenda de Sleepy Hollow. En esta nueva versión, la trama será narrada desde la perspectiva de Katrina Van Tassel, personaje que será interpretado por la propia Sweeney.

Mientras continúa expandiendo sus negocios dentro y fuera de Hollywood, la actriz demuestra que su presencia ya no se limita a la actuación.