El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la presidencia de México, hijo de un presidente mítico y pilar indiscutible de la izquierda mexicana, murió el miércoles a los 92 años, confirmó la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Respetado por aliados y críticos, Cárdenas desempeñó un papel fundamental en la democratización de México desde su primer intento de llegar a la presidencia en 1988, el cual acabó en derrota. El nuevo presidente fue Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que gobernó el país durante más de 70 años. Los comicios fueron considerados un gran fraude electoral.

Fue el primer alcalde de la Ciudad de México elegido por voto popular en 1997, y fue tan congruente con sus ideas que en 2014 renunció al partido que fundó a finales de la década de 1980, el Partido de la Revolución Democrática, porque era el que gobernaba el estado de Guerrero cuando desaparecieron 43 estudiantes.

Además se distanció de quien fue su aliado durante años, Andrés Manuel López Obrador, cuando este llegó a la presidencia en 2018. No obstante, López Obrador aseguró que Cárdenas fue un transformador, sin el cual el México actual no sería posible.

Fue “un hombre de principios firmes”, dijo Sheinbaum en su cuenta de la red social X, que transformó la vida política de México al abanderar “un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”.

“Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática, agregó. ”Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación”.

Cárdenas fue hijo de un presidente muy popular y nunca dejó de hacer política

Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero civil de formación, es hijo del general Lázaro Cárdenas, el popular presidente que en 1938 nacionalizó la industria petrolera —un momento histórico en México— y que abrió las puertas del país a los refugiados de la guerra civil española.

Inició su carrera política hace más de 50 años con el PRI, en la que fue senador y luego gobernador del estado occidental de Michoacán. A finales de la década de 1980 empezó a encabezar una corriente democrática dentro de ese partido, del que acabó apartándose por completo.

Junto con otros políticos, en 1989 fundó el PRD, por el que fue candidato presidencial en 1994 y el 2000, año en el que por primera vez ganó un presidente opositor, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.

“Fuimos adversarios políticos pero nos unió algo más grande: la convicción de que México merece una democracia plena, libertades y un futuro de mayores oportunidades”, declaró Fox en un comunicado al enterarse del fallecimiento de Cárdenas.

Tuvo tres hijos con su esposa, Celeste Batel, ya fallecida. Uno de ellos es Lázaro Cárdenas Batel, también político.