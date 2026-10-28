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Luego de más de un año de ausencia, Canelo Álvarez volverá al ring para enfrentarse al francés Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Si no te quieres perder la pelea del boxeador tapatío, aquí te compartimos la fecha, el horario y dónde ver la transmisión en vivo, así como los otros combates de mexicanos que habrá durante el evento.
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¿Cuándo será la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?
La esperada pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá lugar el sábado 31 de octubre de 2026.
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¿Dónde será la pelea de Canelo contra Mbilli?
El combate se llevará a cabo en el Kingdom Arena, ubicado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.
¿A qué hora pelea Canelo contra Mbilli?
De acuerdo con Medio Tiempo, la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programada para comenzar entre las 2:30 p. m. y las 3:00 p. m. (hora del centro de México).
¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Canelo contra Mbilli?
Azteca 7 comenzará la transmisión del evento a partir de las 11:00 a. m. (hora del centro de México).
El combate también podrá seguirse a través de DAZN PPV.
¿Cuándo es el pesaje de Canelo y Mbilli?
De acuerdo con Azteca 7, la ceremonia de pesaje se realizará el viernes 30 de octubre a las 12:00 p. m.
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¿Qué otros boxeadores mexicanos pelean este sábado 31 de octubre?
Además del combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, otros boxeadores mexicanos subirán al ring para disputar diferentes peleas, algunas de ellas por títulos mundiales.
A continuación, te compartimos la lista de combates:
- Jaime Munguía vs. Nikita Zon, por el título de peso supermediano de la AMB.
- Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon, por el título de peso pluma de la OMB.
- Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas García.
- David Picasso vs. Carl Jammes Martin.
- Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez Rodríguez.
- Brayan Leon vs. Héctor Aguirre.
- Emiliano Rojo vs. Flavius Biea.
- Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina Villegas.
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