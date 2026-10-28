En medio de la preocupación que ha generado por los efectos climáticos de El Súper Niño para lo que resta del 2026 y hasta la primavera de 2027, ha surgido un mapa en el que se muestra en qué regiones del mundo habría más muertes y caos por la anomalía.

El documento de Climate Impact Lab, llamado El Niño Heat Mortality Tracker, muestra en dónde el fenómeno provocará más muertes relacionadas al calor extremo que traerá consigo el fenómeno en los siguientes meses.

Las previsiones apuntan que la mayor cantidad de muertes ocurrirán en Nigeria, Sudán, Etiopía, Somalia, Mali, Chad, Mozambique, India, el sur de China, Indonesia, Tailandia, y California en Estados Unidos entre octubre de 2026 y marzo de 2027. En total, se prevé que la cifra de muertes relacionadas al calor sumen más de 850 mil, de acuerdo con datos de Climate Impact Lab.

Hace un mes, Climate Impact Lab emitió una investigación que alerta sobre la cantidad de muertes que se prevé haya en todo el mundo a causa de los cambios climáticos por El Súper Niño.

Según su proyección, habría al menos 451 mil muertes para el próximo febrero, pero la cantidad ha aumentado por consecuencias del calor extremo como sequías, incendios forestales e inundaciones y se prevé que se actualice en un nuevo informe.

Las muertes vinculadas a los efectos de El Niño ocurrirán, además, por afectación en el suministro de alimentos como hambre aguda y aumento en los precios, así como escasez de agua, resalta el estudio.

Nigeria será el país más afectado con 56 mil víctimas en dicho periodo; en la India se registrarían hasta 55 mil 200 muertes, en Indonesia 29 mil 300; Brasil, 19 mil 500 y en Sudán 14 mil 700.

El equipo de científicos de Climate Impact Lab, liderado por el experto Michael Greenstone, explica que el fenómeno está calentando el planeta 1.2 grados celsius desde el Pacífico por encima de los normal, lo que lo hace “una postal de nuestro futuro”, que traerá consigo una crisis climática en 20 años.

La coautora de la investigación, la doctora Tamma Carleton, señala que los efectos de El Niño se pueden prevenir y “salvar muchas vidas este año”, pero en 20 años, las temperaturas extremas serán la nueva normalidad, con estados de emergencia constantes: “Necesitamos movilizarnos ahora para diseñar, implementar y evaluar las herramientas que salvarán vidas en los años venideros”, apunta.

“Las proyecciones de mortalidad a corto plazo nos dan una idea de hacia dónde nos dirigimos si no se materializan las nuevas inversiones en adaptación. La diferencia con el cambio climático es que hay más tiempo para emprender adaptaciones que salven vidas”, añade el informe.